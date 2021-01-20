Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe ve derbi yorumu!

"Ben buraya zaten yenilmeye geldim" diyen Galatasaray'a karşılık, yardımlaşma duygusu öne çıkan Beşiktaş bana göre ligin en özel projesi. Futbolcular yapabileceklerinin en iyisini yapıyorlar. Bu takım duruşunu bozmadıkça yolculuğu sonuna kadar sürdürme ihtimali büyük.
Kimse Sergen Yalçın'a içi transfer dolu define sandığı armağan etmedi, üstüne üstlük taklaya gelmesi için gereken bütün şartlar üretildi. Elinde "sihirli değnek" yoktu ama Sergen futbol zekasıyla sihirli bir takım üretti. Son maçlarda olgun duruşuna sekte vuran itiraz etme biçimine bakıyorum da ona gözleriyle konuşmak yakışıyor. Sergen'in "sinirli değneğe" hiçbir zaman ihtiyacı olmadı çünkü!
Fotoğraflara dışarıdan bakmakla fotoğrafın içine girmek arasında cam ve çerçeve olabilir ama vicdanınızla bakarsanız her şeyi görebilirsiniz. Herkes yazın susuzluğunu konuşuyor ama insanların yüreğine serpecek su kalmadı, asıl ondan korkalım. Haksızlığın suyuna gitmeyene ekmek yok bu ülkede. Ligin ikinci yarısında hakemlerin düzenleyeceği festivallere hazır olun! Özellikle Arda Kardeşler, Ümit Öztürk ve Bahattin Şimşek'e!