Hakkı Yalçın'dan flaş Fenerbahçe ve derbi yorumu!

Fenerbahçe 'nin kaç zamandır garip bir oyun anlayışı var. Gol atana kadar takımın ne yaptığı belli değil. Sonra ortada fol yok yumurta yokken bir gol geliyor, ardından hafif bir dalgalanma ve değişen tabela. Birbirinin kopyası maçlar.

Ligin ilk yarısının sonunu gelinirken ne futbol kalitesi var ne seyir zevki. Bizim ülkemizdeki anlayış bu; nasıl kazanırsan kazan! Nasılsa her biçimde yöneticilerin ve teknik adamların istedikleri gibi yazan çok. Ama unutulmasın ki sıradanlığı "olağanüstü" göstermek kadar tehlikeli bir gerçek yoktur.