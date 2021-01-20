Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet Gazetesi spor yazarı Attila Gökçe'ye Fenerbahçe'nin dev transferi Mesut Özil'i değerlendirdi. Başkan Özdemir futbol dünyasında büyük ses getiren transfer ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm...
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e de sordum Mesut'un gelişini. Başkan çok farklı bakıyordu:
"Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. Süper Lig maçlarının TV'den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece Fenerbahçe taraftarları değil, Türkiye'nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler.