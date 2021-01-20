Haberler Fenerbahçe Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

'den ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

Son dakika transfer haberleri | 'nin transferi tüm dünyada büyük ses getirdi. Başkanı de sarı-lacivertlilerin bu transferini değerlendirirken flaş açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir'in Özil transferi ve limit aşımı konusunda yaptığı o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:13
Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

Başkanı , spor yazarı 'ye 'nin dev transferi 'i değerlendirdi. Başkan Özdemir futbol dünyasında büyük ses getiren transfer ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm...

Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

" Başkanı 'e de sordum Mesut'un gelişini. Başkan çok farklı bakıyordu:

Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

"Her bakımdan başarılı ve güzel bir transfer. Bir kere futbol rekabetimize kalite katacak. maçlarının TV'den izlenme oranları artacak. İnşallah tribünlerimizi de seyircilerimize açtığımızda sadece taraftarları değil, 'nin her ilinde futbolseverler onu çıplak gözle seyretmek için de statlara gidecekler.

Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

"Yapılan anlaşma 3,5 yıllık. Demek ki kariyerini burada sonlandıracak. Bu çok önemli bir karar. Varını yoğunu için verecek. Genç futbolculara örnek olacak"

Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

"Mesut, hem sevdiği ata yurduna, hem de özlediği takımına kavuştu. Hem sportif, hem sosyal, hem de 'in marka değerini artıran büyük bir olay. Başarı diliyorum."

Nihat Özdemir'den Mesut Özil ve limit sözleri! "Lisans vermeyiz"

"LİMİTLER AŞILAMAZ"

Başkanı'na ara transfer döneminde limitlerin aşılıp aşılmadığını sordum: "Kesinlikle aşılmaz, aşılamaz" dedi ve ekledi, "Hiçbir kulübümüz limit aşımı yapmaz. Niye? Lisansları biz veriyoruz. Aşarlarsa lisans vermeyiz de ondan!"

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