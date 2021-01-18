Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

115 MİLYONA GİTMİŞTİ



Diario Sport'un haricinde pek çok İspanyol haber sitesinin de yer verdiği habere göre, Fenerbahçeli bir yöneticinin Real Madrid yönetimiyle temas kurduğu ve Hazard'ın sezon sonuna kadar kiralamak için bir teklif sunacağı kaydedildi.