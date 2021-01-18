Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

Mesut Özil'i alarak, "Hayal" denilen bir transferi gerçekleştiren Fenerbahçe için "O kadar da değil!" dedirtecek bir iddia ortaya atıldı.
Mesut Özil'i alarak, "Hayal" denilen bir transferi gerçekleştiren Fenerbahçe için "O kadar da değil!" dedirtecek bir iddia ortaya atıldı.
Mesut Özil'i alarak tüm dünyanın gündemine oturan Sarı Kanarya'nın, Real Madrid'de beklediğini bulamayan Eden Hazard için girişimde bulunduğu iddia edildi.
İspanyol Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin , Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan 30 yaşındaki yıldızı 6 aylık kiralamak için İspanyol ekibiyle görüşeceği bildirildi.
115 MİLYONA GİTMİŞTİ
Diario Sport'un haricinde pek çok İspanyol haber sitesinin de yer verdiği habere göre, Fenerbahçeli bir yöneticinin Real Madrid yönetimiyle temas kurduğu ve Hazard'ın sezon sonuna kadar kiralamak için bir teklif sunacağı kaydedildi.
İspanya'da yer alan haberlerde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu da belirtildi.
Belçika Milli Takımı'nın yıldızı Eden Hazard, 2019'da Chelsea'ye büyük umutlarla, 115 milyon euro'ya transfer olsa da sakatlıklar yüzünden gözden düştü. 32 maçta sadece 3 gole imza attı.