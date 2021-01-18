Haberler Fenerbahçe Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

Yok artık ! 'in ardından ...

Transferin flaş ekibi ile ilgili ’dan gelen bir haber taraftara, “Yok artık” dedirtti. , Belçikalı yıldızın 6 aylığına ’ya kiralanabileceğini yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

'i alarak, "Hayal" denilen bir transferi gerçekleştiren için "O kadar da değil!" dedirtecek bir iddia ortaya atıldı.

Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

'i alarak tüm dünyanın gündemine oturan Sarı 'nın, 'de beklediğini bulamayan için girişimde bulunduğu iddia edildi.

Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

'un haberine göre; 'nin , 'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan 30 yaşındaki yıldızı 6 aylık kiralamak için İspanyol ekibiyle görüşeceği bildirildi.

Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

115 MİLYONA GİTMİŞTİ

'un haricinde pek çok haber sitesinin de yer verdiği habere göre, Fenerbahçeli bir yöneticinin yönetimiyle temas kurduğu ve Hazard'ın sezon sonuna kadar kiralamak için bir teklif sunacağı kaydedildi.

Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

'da yer alan haberlerde transferin gerçekleşmesinin zor olduğu da belirtildi.

Yok artık Fenerbahçe! Mesut Özil'in ardından Eden Hazard...

'nın yıldızı , 2019'da 'ye büyük umutlarla, 115 milyon euro'ya transfer olsa da sakatlıklar yüzünden gözden düştü. 32 maçta sadece 3 gole imza attı.

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