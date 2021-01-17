Haberler Fenerbahçe İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

İşte 'in imza töreni! Böylesi görülmedi

Ve 'e kavuşuyor. ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya varan Özil, sosyal medya hesabını sarı-laciverte çevirdi. Fenerbahçe de bu gelişmenin ardından 'Gel gündüzle gece olalım' paylaşımını yaparak ateşi yaktı. Bunun üzerine Özil, 25 milyonun üzerinde takipçisi olan sosyal medya hesabından sarı-lacivertli kalp ve kum saati paylaşımı yaptı. Kısa süre içerisinde 'a gelmesi beklenen dünyaca ünlü yıldızın imza töreni de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

Artık aşıklar kavuşuyor... , uzun süredir görüşme halinde olduğu transferinde imza aşamasına geldi. Sezon sonu mukavelesinin biteceği ile yapılan sıkı pazarlıkların ardından sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'un bugün 'a gelmesi bekleniyor. medyası, Arsenal ile karşılıklı olarak anlaşan yıldız futbolcunun yurt dışından döndüğü 'da karantina süresinin de dün bittiğini yazdı. 'ye bugün adım atacak olan 32 yaşındaki oyuncunun yarın da tesislerde imza atacağı belirtiliyor.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

'yu giymek için geri sayıma geçen , dün de sosyal medyanın en çok konuşulan ismiydi. Yalnızca 'de değil tüm dünyada yıldız futbolcu için yorumlarda bulunuldu. ' Mesut oluyor' etiketi de sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında ilk sıraya çıktı. yetkilileri ile dün sabah erken saatlerde görüşen Mesut ve menajeri 'ün anlaşma sağlandıktan sonra tesislerden hemen ayrıldığı kaydedildi. Mesut'un devinden alacağı ücretin büyük kısmından feragat ettiği de öğrenildi.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

, merakla beklenen transferi için ilk "RESMİ" sinyali verdi. Sarı-lacivertliler hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak Özil ile anlaşma yapıldığını da gözler önüne serdi.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

TAKİPÇİ SAYISI 87 MİLYON

Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan 'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, 'da 25.6, 'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

SPONSORLAR KAPIDA

'in transferi, 'yi birçok pazarda da güçlü hale getirecek. Uzak doğuda ve ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan 'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

SENELİK 4 MİLYON

'ye 3.5 yıllık imza atacak olan 'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de bonus alacağı belirtildi.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ

'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan 'in 'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

VİDEOSU OLAY OLACAK

transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan , sürpriz bir video hazırlıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen 'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.

İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

HELİKOPTERLE KADIKÖY'E İNECEK

Yüzyılın transferinin imza töreni de çok konuşulacak. Yönetimi'nin 'e Ülker Stadı'nda imza attırması bekleniyor. Başkan Ali Koç'a ait bir helikopterle stada indirileceği belirtilen 'un sarı-lacivertli formayı giyeceği anlarda sayılı taraftar ve özel davetli yer alacak. İmza töreninin yalnızca kulüp televizyonu ve youtube'da yayınlanacağı kaydedildi.

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