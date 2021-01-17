İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ
Arsenal'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.
VİDEOSU OLAY OLACAK
Mesut Özil transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan Fenerbahçe, sürpriz bir video hazırlıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.
HELİKOPTERLE KADIKÖY'E İNECEK
Yüzyılın transferinin imza töreni de çok konuşulacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin Mesut Özil'e Ülker Stadı'nda imza attırması bekleniyor. Başkan Ali Koç'a ait bir helikopterle stada indirileceği belirtilen Mesut'un sarı-lacivertli formayı giyeceği anlarda sayılı taraftar ve özel davetli yer alacak. İmza töreninin yalnızca kulüp televizyonu ve youtube'da yayınlanacağı kaydedildi.