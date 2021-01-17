İşte Mesut Özil'in imza töreni! Böylesi görülmedi

Artık aşıklar kavuşuyor... Fenerbahçe , uzun süredir görüşme halinde olduğu Mesut Özil transferinde imza aşamasına geldi. Sezon sonu mukavelesinin biteceği Arsenal ile yapılan sıkı pazarlıkların ardından sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Mesut 'un bugün İstanbul 'a gelmesi bekleniyor. İngiliz medyası, Arsenal ile karşılıklı olarak anlaşan yıldız futbolcunun yurt dışından döndüğü Londra 'da karantina süresinin de dün bittiğini yazdı. Türkiye 'ye bugün adım atacak olan 32 yaşındaki oyuncunun yarın da tesislerde imza atacağı belirtiliyor.

Çubuklu'yu giymek için geri sayıma geçen Mesut, dün de sosyal medyanın en çok konuşulan ismiydi. Yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada yıldız futbolcu için yorumlarda bulunuldu. 'Fenerbahçe Mesut oluyor' etiketi de sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında ilk sıraya çıktı. Arsenal yetkilileri ile dün sabah erken saatlerde görüşen Mesut ve menajeri Erkut Söğüt'ün anlaşma sağlandıktan sonra tesislerden hemen ayrıldığı kaydedildi. Mesut'un İngiliz devinden alacağı ücretin büyük kısmından feragat ettiği de öğrenildi.

