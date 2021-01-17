Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

BIRAKIN ŞİMDİ GİDEYİM

Sezon sonu için Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Osayi- Samuel ara transferde gelmek için QPR'den izin istedi. Başarılı oyuncu haziran ayını beklemeden ayrılma talebini yönetime iletirken, menajerinin İngiliz ekibi ile hafta başında bu konuyu görüşeceği bildirildi. QPR onay verirse, Fenerbahçe'nin bir miktar para ödemeye de hazır olduğu öğrenildi.



PARKTA OYNARKEN KEŞFEDİLDİ

Osayi, 16 yaşında iken keşfedilmesini şöyle anlatıyor: "Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş.



