Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'dan renklerine bağladığı Bright Osayi-Samuel yetenekleriyle Diego Perotti'yi aratmayacak bir isim. Nijeryalı oyuncu da tıpkı Perotti gibi adam eksiltme ustası.
Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'dan renklerine bağladığı Bright Osayi-Samuel yetenekleriyle Diego Perotti'yi aratmayacak bir isim. Nijeryalı oyuncu da tıpkı Perotti gibi adam eksiltme ustası.
23 yaşındaki kanat, Chmapionship'te 56 kezle bu sezon en fazla çalım atan oyuncu. Geride kalan 21 haftada 3 gol atan, 3 de asist yapan Osayi, 22 şut pası verdi. 135 kez rakip ceza sahasında topla buluşup, yüzde 84'lük pas isabet yüzdesi yakaladı.
10 YAŞINDA GÖÇ ETTİ
Gelecek sezondan itibaren 4 yıllığına F.Bahçe'ye katılacak Samuel, kariyerinde hiç üst lig tecrübesi yaşamasa da yetenekleri ve performansıyla birçok kulübün radarına girdi.