Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

haberi: -Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

’nin 4 yıllık anlaşma sağladığı -Samuel, 56 kezle ’te bu sezon en fazla çalım atan oyuncu; 22 tane de şut pası verdi. Sezon sonundan itibaren sarı-lacivertli takıma katılacak olan oyuncusu, kulübü ile görüştü ve ara transferde gelmek için izin istedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:46 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

'nin Queens Park Rangers'dan renklerine bağladığı -Samuel yetenekleriyle Diego Perotti'yi aratmayacak bir isim. Nijeryalı oyuncu da tıpkı Perotti gibi adam eksiltme ustası.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

23 yaşındaki kanat, Chmapionship'te 56 kezle bu sezon en fazla çalım atan oyuncu. Geride kalan 21 haftada 3 gol atan, 3 de asist yapan Osayi, 22 şut pası verdi. 135 kez rakip ceza sahasında topla buluşup, yüzde 84'lük pas isabet yüzdesi yakaladı.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

10 YAŞINDA GÖÇ ETTİ
Gelecek sezondan itibaren 4 yıllığına F.Bahçe'ye katılacak Samuel, kariyerinde hiç üst lig tecrübesi yaşamasa da yetenekleri ve performansıyla birçok kulübün radarına girdi.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

'te 109 maçta 11 gol 13 asist istatistiği olan genç yıldız, İngiltere'de Lig-1'de 27 maçta 3 asist, Lig-2'de ise 31 maçta 4 gol 3 asistle oynadı. Nijerya Okija'da doğan Osayi, 10 yaşında İngiltere'ye göç etti. Öncesinde bir süre İspanya'da yaşadı.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

IRKÇI TAVIRLAR KAÇIRDI
Osayi-Samuel'i İngiltere'den koparan ve F.Bahçe'ye gelmesini sağlayan nedenler arasında ırkçılığın da olduğu ifade ediliyor. Nijeryalı futbolcu son olarak Norwich maçından sonra rakip takım taraftarlarının ırkçı tacizlerine maruz kaldı.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

Osayi'nin yaşadığı bu olayın Londra'dan ayrılma kararını hızlandırdığı belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu, bu nedenle Rangers ya da Celtic yerine F.Bahçe'yi tercih etti.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

BIRAKIN ŞİMDİ GİDEYİM
Sezon sonu için ile anlaşma sağlayan Osayi- Samuel ara transferde gelmek için 'den izin istedi. Başarılı oyuncu haziran ayını beklemeden ayrılma talebini yönetime iletirken, menajerinin İngiliz ekibi ile hafta başında bu konuyu görüşeceği bildirildi. QPR onay verirse, Fenerbahçe'nin bir miktar para ödemeye de hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

PARKTA OYNARKEN KEŞFEDİLDİ
Osayi, 16 yaşında iken keşfedilmesini şöyle anlatıyor: "Bir parkta arkadaşlarımla futbol oynuyordum. Bir gün Manchester United gözlemcilerinden biri parkta beni görmüş.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

Dikkat kesilmiş.Blackpool genç takımının antrenörü Richie Kyle'yi görmüş ve benden bahsetmiş. Richie annemi aramış ve Blackpool'un beni denemek istediğini söylemiş. İşte her şey böyle başladı."

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

1.75 boyundaki Osayi, süratli ve driplingi seven bir oyuncu. İki kanatta da görev alabiliyor. Top sürmede çok başarılı. Birebirde rakibinin üzerine gidip, dar alanda çalım atabiliyor.

Fenerbahçe haberi: Bright Osayi-Samuel gemileri yaktı! Yönetimle görüştü ve...

'ZIRVEYE ÇIKACAĞIM'
2020'nin ortasında verdiği bir röportajda kariyer hedefini açıklayan Osayi şöyle konuşmuştu: "Tüm dünyaya en iyi kanat oyuncularından biri olduğumu göstereceğim. Herkes bunu görecek. Benim yeri zirve!"

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