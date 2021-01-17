Sarı-lacivertlilerin önceki gece duyurduğu transferi Attila Szalai'den mutlusu yok. Ülkesi Macaristan'da konuşan 22 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe uzun süredir beni izliyordu. Benimle etkileyici bir sözleşme imzalamak istediklerini hissettim. Sözleşmemin devam etmesine rağmen transferime engel olmayan Apollon'a minnettarım. Bunun benim için mükemmel bir fırsat olduğunu anladılar" dedi.
SOL BEKTE DE OYNUYOR
BİR dönem Bursa'da oynayan vatandaşı Dzsuzdzak'la konuştuğunu söyleyen 1.92'lik Macar oyuncu, "Türkiye ve Türk futbolu ile ilgili güzel sözler söyledi. Herkesten iyi şeyler duydum. Sol bekte de oynayabildiğimi biliyorlar. Görev verilmesi halinde her bölgede elimden geleni yaparım" diye konuştu. Bu arada Szalai'nin hafta başında İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.
BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO
Kanarya, yeni transferi Szalai için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 22 yaşındaki Macar stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, bu futbolcunun sonraki satışından da Apollon'a pay verecek. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerden senelik 800 bin euro kazanacak.