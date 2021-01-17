Haberler Fenerbahçe Attila Szalai: Fenerbahçe mükemmel fırsat

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'nin yeni transferi , sağlık kontrolünden geçmek üzere 'a geldi. 'nın da formasını terleten genç stoper, sarı-lacivertlilere transfer olduğu için çok mutlu. İşte ülke basınına konuşan Szalai'nin o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Attila Szalai'dan Fenerbahçe itirafı!

Sarı-lacivertlilerin önceki gece duyurduğu transferi 'den mutlusu yok. Ülkesi 'da konuşan 22 yaşındaki stoper, " uzun süredir beni izliyordu. Benimle etkileyici bir sözleşme imzalamak istediklerini hissettim. Sözleşmemin devam etmesine rağmen transferime engel olmayan 'a minnettarım. Bunun benim için mükemmel bir fırsat olduğunu anladılar" dedi.

Attila Szalai'dan Fenerbahçe itirafı!

SOL BEKTE DE OYNUYOR

BİR dönem 'da oynayan vatandaşı 'la konuştuğunu söyleyen 1.92'lik Macar oyuncu, "Türkiye ve ile ilgili güzel sözler söyledi. Herkesten iyi şeyler duydum. Sol bekte de oynayabildiğimi biliyorlar. Görev verilmesi halinde her bölgede elimden geleni yaparım" diye konuştu. Bu arada Szalai'nin hafta başında 'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

Attila Szalai'dan Fenerbahçe itirafı!

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

, yeni transferi Szalai için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 22 yaşındaki Macar stoperle 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan , bu futbolcunun sonraki satışından da 'a pay verecek. Genç oyuncu, sarı-lacivertlilerden senelik 800 bin euro kazanacak.

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