Sarı-lacivertlilerin önceki gece duyurduğu transferi Attila Szalai'den mutlusu yok. Ülkesi Macaristan'da konuşan 22 yaşındaki stoper, "Fenerbahçe uzun süredir beni izliyordu. Benimle etkileyici bir sözleşme imzalamak istediklerini hissettim. Sözleşmemin devam etmesine rağmen transferime engel olmayan Apollon'a minnettarım. Bunun benim için mükemmel bir fırsat olduğunu anladılar" dedi.

SOL BEKTE DE OYNUYOR



BİR dönem Bursa'da oynayan vatandaşı Dzsuzdzak'la konuştuğunu söyleyen 1.92'lik Macar oyuncu, "Türkiye ve Türk futbolu ile ilgili güzel sözler söyledi. Herkesten iyi şeyler duydum. Sol bekte de oynayabildiğimi biliyorlar. Görev verilmesi halinde her bölgede elimden geleni yaparım" diye konuştu. Bu arada Szalai'nin hafta başında İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.