Ali Koç: Artık inanmışlık var

Ali Koç, karşılaşmadan sonra birçok konuya değindi. Öncelikle takıma övgüler yağdıran Fenerbahçe’nin patronu, transferler için de konuştu.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:29Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından basının karşısına çıktı. İşte Koç'un öne çıkan sözleri: "Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Maçları daha erken koparabilirsek, genç arkadaşlara daha fazla süre verme şansımız olur. 5 maçta 15 atıp, 3 gol yedik. En iyisi takımda bir hava ve inanmışlık var. Aile olma yolunda önemli işaretler görüyorum. Mesut'a ve ailesine, kulübe ve memleketine hoş geldin diyorum. Bizim için önemli olan, Mesut'un bu takımın bir parçası olması ve takıma liderlik etmesi. Şampiyonlukta çok büyük avantaj yaratmasını bekliyoruz. Mesut Özil'in imza gününde Fener Ol ile bir rekor istiyorum. Mesut'un diğer yabancılardan farkı var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Vedat Muriç'in dönmesiyle ilgili bildiğim bir şey yok. Vedat'ı seven biri olarak inşallah orada kalır ve hayallerinin üzerinde başarı gösterir diyorum. Diego Perotti için ise üzülüyorum."
Başkan Koç, yayıncı kuruluşla ilgili eleştirilerine dün de devam etti. Fenerbahçe'nin patronu, "Biz adil, tarafsız, eşit bir yayın ilkesi istiyoruz" dedi.
Ali Koç'un geçtiğimiz hafta sarfettiği sözlerin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den yanıt gelmişti. Koç, Cengiz için şunları söyledi: "Mustafa Cengiz ile yan yana oturuyoruz. Medeni insanlarız. Kendi camialarımız için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendisine sevgi ve saygım vardır."