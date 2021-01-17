Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Valencia'ya 'hazır ol' emri!

Sakatlıklar ve cezalar yarın oynanacak Ankaragücü maçı öncesinde teknik direktör Erol Bulut'u zor durumda bıraktı. Özellikle kanatlarda alternatifler çok azaldı. Sezonu kapatabileceği öğrenilen Diego Perotti dışında Sinan Gümüş'ün de diz çapraz bağlarında gerilme tespit edildi.



Takvim'in haberine göre, zaman zaman kanatlarda oynayan Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin ise cezalı. Ankaragücü maçında Valencia'nın sağ kanatta, Ferdi'inin ise sol kanatta oynayacağı öğrenildi. Maçın 2 yarısında kanatlarda Samatta'nın da görev alması bekleniyor.

MAME THIAM YİNE BANKO

Erol Bulut santrfor mevkinde Mame Thiam'dan vazgeçmiyor. Golcülüğünün yanında pas özelliği ve defansif katkısı da olan Thiam yarın yine ilk 11'de.