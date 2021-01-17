Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Valencia'ya 'hazır ol' emri!

Teknik Direktörü 'tan 'ya 'hazır ol' emri!

'de Perotti, sakat. ise cezalı. ’ne karşı sağda oynayacak. Pelkas, 10 numaraya çekiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 00:15 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 01:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Valencia'ya 'hazır ol' emri!

Sakatlıklar ve cezalar yarın oynanacak maçı öncesinde teknik direktör 'u zor durumda bıraktı. Özellikle kanatlarda alternatifler çok azaldı. Sezonu kapatabileceği öğrenilen dışında Gümüş'ün de diz çapraz bağlarında gerilme tespit edildi.

Takvim'in haberine göre, zaman zaman kanatlarda oynayan ve ise cezalı. Ankaragücü maçında 'nın sağ kanatta, Ferdi'inin ise sol kanatta oynayacağı öğrenildi. Maçın 2 yarısında kanatlarda Samatta'nın da görev alması bekleniyor.

MAME THIAM YİNE BANKO
Erol Bulut santrfor mevkinde Mame 'dan vazgeçmiyor. Golcülüğünün yanında özelliği ve defansif katkısı da olan Thiam yarın yine ilk 11'de.

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