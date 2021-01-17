Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin 'Büyük bir rüya' olarak görülen Mesut Özil aşkı gerçeğe dönüştü. 32 yaşındaki oyuncu, yarım sezonluk kontratı olan kulübü Arsenal ile yaptığı fesih görüşmelerini sonlandırdı. Daha Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından dün akşam saat 19.07'de "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak dünyaca ünlü gurbetçi yıldızla anlaşma yapıldığını resmen taraftarına duyurdu. Mesut Özil yapılan paylaşıma kalplerle karşılık verdi. Yapılan bu paylaşım dün Twitter'da en çok etkileşim alan paylaşımları biri oldu.