Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin heyecanla beklediği transferi Mesut Özil için resmi açıklamanın gelmesi artık an meselesi... Günden güne transferle alakalı yeni gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan "Gel gündüzle gece olalım" tweeti taraftarları daha da heyecanlandırırken, Özil'in atılan bu tweete kalp emojisi ile karşılık vermesi taraftarlar nezdinde büyük sevince neden olmuştu. Transfere dair alınan bilgilere göre Özil'in İstanbul'a 48 saat içinde gelmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İşte Mesut Özil'in transfer sürecine dair yaşananlar, paylaşımlar ve detaylar...