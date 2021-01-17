Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin heyecanla beklediği transferi Mesut Özil için resmi açıklamanın gelmesi artık an meselesi... Günden güne transferle alakalı yeni gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından yapılan "Gel gündüzle gece olalım" tweeti taraftarları daha da heyecanlandırırken, Özil'in atılan bu tweete kalp emojisi ile karşılık vermesi taraftarlar nezdinde büyük sevince neden olmuştu. Transfere dair alınan bilgilere göre Özil'in İstanbul'a 48 saat içinde gelmesi ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. İşte Mesut Özil'in transfer sürecine dair yaşananlar, paylaşımlar ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil gibi bir yıldız transferi resmi olarak açıklanmaya hazırlanan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Uzun süredir Fenerbahçe'nin takıma katmak istediği yetenekli futbolcu Mesut Özil her konuda anlaştığı açıklandı. Mesut Özil'in 48 saat İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

FENERBAHÇE HEYECAN DORUKTA! MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

Dünya yıldızları arasında gösterilen Mesut Özil, bu sezonun ikinci yarısında çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması giyecek. Mesut Özil transferinin açıklanmasını dört gözle bekleyen Fenerbahçe taraftarlarında heyecan dorukta. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve bunun karşılığında toplam 10 milyon Euro alacak.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak 10 milyon Euro'nun dışında Özil'e, Acun Ilıcalı'nın yeni digital platformu sponsor olacak. Oyuncu başka sponsorluk anlaşmalarına da imza atacak ve toplam 7 milyon Euro'yu bulan bir gelire ulaşacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin 'Büyük bir rüya' olarak görülen Mesut Özil aşkı gerçeğe dönüştü. 32 yaşındaki oyuncu, yarım sezonluk kontratı olan kulübü Arsenal ile yaptığı fesih görüşmelerini sonlandırdı. Daha Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından dün akşam saat 19.07'de "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak dünyaca ünlü gurbetçi yıldızla anlaşma yapıldığını resmen taraftarına duyurdu. Mesut Özil yapılan paylaşıma kalplerle karşılık verdi. Yapılan bu paylaşım dün Twitter'da en çok etkileşim alan paylaşımları biri oldu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'de son 48 saat! Resmi açıklama...

MESUT ÖZİL'İN ABİSİNDEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, instagram hesabında ''Elhamdulillah 10'' yazıp sarı ve lacivert kalp emojileri paylaşımı yaptıktan sonra Mesut Özil, abisinin yaptığı bu paylaşımı beğendi.

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