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'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti!

'nin yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 13:29 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 13:47
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti!

Ara transfer döneminin hızlı ekibi , Macar stoper 'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


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