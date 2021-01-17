Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai sağlık kontrolünden geçti!

Ara transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



