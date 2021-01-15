Haberler Fenerbahçe Perotti’nin yerine Gomez!

Perotti’nin yerine !

Kanarya, ’nın Arjantinlisi için nabız yoklayıp, şartları sordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:14 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Perotti’nin yerine Gomez!
Transferde ayrılacak oyunculara göre listeyi genişletmeyi planlayan 'nin 'lı Papu için de nabız yokladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçerek şartlarını sorduğu bildirildi. ve 'in de istediği oyuncu için Atalanta'nın dışından gelecek teklifler için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Hocası ile tartışan ve takımdan ayrılma kararı aldığı konuşulan Gomez arkası ve kanatta görev yapıyor. Bu sezon 16 maçta 5 gol+4 asistle oynadı. 'un transfer gerçekleşirse Gomez'i Perotti gibi kanatta kullanmayı planladığı öğrenildi.
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