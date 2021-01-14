Samatta'nın 104 günlük hasreti sona erdi!

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, 104 günlük suskunluğunu Türkiye Kupası maçında Kasımpaşa karşısında bozdu.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.

Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan'a bıraktı.



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HARUN İLK KEZ, LEMOS 47 GÜN SONRA SAHADA

Öte yandan Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Harun Tekin, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperi Lemos da 47 gün sonra sahada yer aldı. Öte yandan Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan kaleci Harun Tekin, Kasımpaşa maçıyla birlikte bu sezon ilk kez resmi bir müsabakada sahaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Uruguaylı stoperi Lemos da 47 gün sonra sahada yer aldı.

Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, bu sezon ilk kez bir resmi maçta kaleyi korudu. Fatih Karagümrük ile 15 Kasım tarihinde oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat olan Harun Tekin, kupada Sivas Belediyespor ve Karacabey Belediyespor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Bu sezon genç kaleci Altay Bayındır'ın arkasında yedek soyunan ve uzun süreli bir sakatlık yaşayan Harun, Kasımpaşa maçında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde Uruguaylı stoper Lemos da 47 gün sonra Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu. Ligde 29 Kasım tarihindeki derbide Beşiktaş karşısında forma giyen Lemos, bu maçta yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahada yer almamıştı. Derbinin ardından 4 maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Lemos, daha sonra oynanan 3 maçta ise yedek soyunmuştu.



