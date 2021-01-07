Haberler Fenerbahçe Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

Maçın ardından flaş detay! ...

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasının kapanış maçında sahasında 'u konuk etti. Son dakikaların nefes kestiği mücadelede kazanan sarı-lacivertliler oldu. Maç sonunda ortaya çıkan istatistikler ise uzun süre konuşulacak cinsten. İşte o rakamlar ve detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 22:46
Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

, karşısında 2014/15'ten bu yana 'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

, kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yaptı ( & ).

Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

, 'u 'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez mağlup etti.

Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

, 2014/15'ten bu yana topa en az sahip olduğu (%28.6) ve en az isabetli pas yaptığı (164) maçını 'a karşı oynadı.

Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

karşısında yedi kurtarış yapan , 'de formasıyla ulaştığı en yüksek sayıyı tekrarladı (diğeri ).

Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

, 'de 2014/15'ten bu yana üçüncü kez 90 dakika sahada kaldığı bir maçı akan oyun ortası yapamadan tamamladı (102 maç).

(Ocak 2021)
Alanyaspor (Ekim 2019)
(Nisan 2019)

Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

, bu sezon %70'in üzerinde topa sahip olduğu dört maçının hiçbirini kazanamadı (1B 3M).

%80 | 0-1 vs
%76 | 1-3 vs
%71 | 1-2 vs
%71 | 1-1 vs

(OPTA)

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