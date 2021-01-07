Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.
Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yaptı (Sinan & Pelkas).
Fenerbahçe, Alanyaspor'u Süper Lig'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez mağlup etti.
Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana topa en az sahip olduğu (%28.6) ve en az isabetli pas yaptığı (164) Süper Lig maçını Alanyaspor'a karşı oynadı.
Alanyaspor karşısında yedi kurtarış yapan Altay Bayındır, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ulaştığı en yüksek sayıyı tekrarladı (diğeri Denizlispor).
Caner Erkin, Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana üçüncü kez 90 dakika sahada kaldığı bir maçı akan oyun ortası yapamadan tamamladı (102 maç).
Alanyaspor (Ocak 2021)
Alanyaspor (Ekim 2019)
Rizespor (Nisan 2019)
Alanyaspor, bu sezon %70'in üzerinde topa sahip olduğu dört Süper Lig maçının hiçbirini kazanamadı (1B 3M).
%80 | 0-1 vs Denizlispor
%76 | 1-3 vs Gaziantep FK
%71 | 1-2 vs Fenerbahçe
%71 | 1-1 vs Yeni Malatyaspor
(OPTA)