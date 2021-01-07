Maçın ardından flaş detay! Caner Erkin...

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en az isabetli pas yaptığı ilk yarıyı oynadı.

Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist yaptı (Sinan & Pelkas).

Fenerbahçe, Alanyaspor'u Süper Lig'de Kasım 2018'den bu yana ilk kez mağlup etti.

Fenerbahçe, 2014/15'ten bu yana topa en az sahip olduğu (%28.6) ve en az isabetli pas yaptığı (164) Süper Lig maçını Alanyaspor'a karşı oynadı.

Alanyaspor karşısında yedi kurtarış yapan Altay Bayındır, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ulaştığı en yüksek sayıyı tekrarladı (diğeri Denizlispor).