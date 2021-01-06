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bombayı patlatıyor! İskoçlar duyurdu

Son dakika (FB) transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, transferde hız kesmiyor. Çalışmalarına son sürat devam eden sarı lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı iddia edildi. ’da da yer alan haberde Nijeryalı kanadın imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:13 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İskoçlar duyurdu

Ara transfer döneminin dün resmen başlamasıyla birlikte 'de hareketli saatler var… Takviye yapılacak bölgelerin başında gelen kanat için uzun süredir çalışmada bulunan sarılacivertliler, takımlarından forması giyen Samuel'le imza aşamasına geldi. 'da yayın yapan 'da da yer alan haberde kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun önümüzdeki günlerde 'a geleceği ifade edildi.

HIZLI VE TEKNİK
Her iki kanatta da görev yapan Osayi, hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Kolay adam geçen ve hızlı hücumlarla kilit rol oynayan yıldız futbolcunun savunmaya katkısı ise beklentilerin altında kalıyor.

Bu sezon QPR formasıyla 20 lig maçına çıkan Osayi, bu karşılaşmalarda 6 gole direkt katkı sağladı. 3 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, 3 de asist yaptı.

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