Haberler Fenerbahçe Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

Dev takası canlı yayında duyurdu! geliyor o gidiyor

Son dakika transfer haberleri | Şampiyonluk parolasıyla başladığı 'de 'ın 3 puan arkasında 5. sırada yer alan 'de, gündem yine transfer... Üç gün sonra başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde sportif direktör nokta atışlar yapmak istiyor. Kanarya'nın hedeflerinden birisi de Edin 'ydı... Usta yorumcu canlı yayında bu transferi doğrularken takasla 'e gönderilecek ismi de duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:24 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:25
Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

'de ocak ayı transfer döneminin açılmasına 3 gün kala dev transfer operasyonu resmen başladı. Sarı Lacivertliler, bombaları art arda patlatmak için gün sayıyor...

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

'de listenin başındaki isim 'in Yunan stoperi ... 'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Sokratis için Napoli ile yarış halinde.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

'de yer alan haberin detayında oyuncunun ocak ayında 'den kesin olarak ayrılacağı belirtildi. Arteta'nın kadroda düşünmediği Yunan savunmacı için 'nin resmi teklife hazırlandığı ifade edildi.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

'de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Türk asıllı Alman yıldız ... Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in ocak ayında Fenerbahçe forması giyeceği iddia edilmişti.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

'nin Sokratis için girişimde bulunduğun iddia eden , aynı haberin detayında Sarı Lacivertlilerin Sokratis'in takım arkadaşı transferini de bitirmek istediğini iddia etti.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

YURT İÇİN HEDEFİ VISCA
'nin yurt içinden hedefi ise Edin ... 10 yıldır Medipol forması giyen 'nın takımıyla sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

A Spor yorumcusu , 'nin Edin 'yı kadrosuna katmak için takas formülünü devreye soktuğunu iddia etti.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

, "İki takım temas halinde. 'ün de içinde olduğu bir görüşme sürüyor" ifadeleri kullandı.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

Medipol , 'ü sezon başında 'den kiralamıştı. Türüç, Başakşehir'deki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

, geçtiğimiz günlerde basınına yaptığı açıklamada, ""'de kiralık oynuyorum. ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. 'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur." ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)

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