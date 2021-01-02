Dev takası canlı yayında duyurdu! Visca geliyor o gidiyor

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer döneminin açılmasına 3 gün kala dev transfer operasyonu resmen başladı. Sarı Lacivertliler, bombaları art arda patlatmak için gün sayıyor...

Fenerbahçe'de listenin başındaki isim Arsenal'in Yunan stoperi Sokratis Papastathopulos... Daily Mail'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Sokratis için Napoli ile yarış halinde.

Daily Mail'de yer alan haberin detayında oyuncunun ocak ayında Arsenal'den kesin olarak ayrılacağı belirtildi. Arteta'nın kadroda düşünmediği Yunan savunmacı için Fenerbahçe'nin resmi teklife hazırlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil... Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in ocak ayında Fenerbahçe forması giyeceği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin Sokratis için girişimde bulunduğun iddia eden Daily Mail, aynı haberin detayında Sarı Lacivertlilerin Sokratis'in takım arkadaşı Mesut Özil transferini de bitirmek istediğini iddia etti.

YURT İÇİN HEDEFİ VISCA

Fenerbahçe'nin yurt içinden hedefi ise Edin Visca... 10 yıldır Medipol Başakşehir forması giyen Edin Visca'nın takımıyla sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin Edin Visca'yı kadrosuna katmak için takas formülünü devreye soktuğunu iddia etti.

Haldun Domaç, "İki takım temas halinde. Deniz Türüç'ün de içinde olduğu bir görüşme sürüyor" ifadeleri kullandı.

Medipol Başakşehir, Deniz Türüç'ü sezon başında Fenerbahçe'den kiralamıştı. Türüç, Başakşehir'deki performansıyla adından söz ettirmeyi başarmıştı.