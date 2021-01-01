Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin menajeri konuştu! "Şu an dönmeyecek"

'nin menajeri konuştu! "Şu an dönmeyecek"

Sezon başında 'nın kulübüne transfer olan Kosovalı golcü 'nin menajeri Canatar, oyuncunun şu an için 'ye dönmeyeceğini söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Vedat Muriqi'nin menajeri konuştu! "Şu an dönmeyecek"

Ligin ikinci yarısında 'ye kiralık olarak geleceği iddia edilen için menajeri Canatar, net ifadeler kullandı. Fotomaç'a konuşan Canatar, "Şu anda öyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi söylemem, sakladığım bir şey de yok. , 'nda bir sakatlık geçirmişti. 35 günlük tedavi sürecinden sonra da bu kez korona çıktı. 'da ön hazırlık kampı yiyemedi. Hocası da ondan memnun. Herkes, 'Fenerbahçe'ye gelecek mi?' diye soruyor. 'Hayır' diyorum ama 3 gün sonra tekrar yazılıyor" sözlerini sarfetti.

4. yılına girdiği 'da son dönemlerde forma şansı bulamayan , bu sezon 9 maçta 507 dakika süre aldı. Sambacı, geçtiğimiz sezon 5 maçta 230 dakika sahada kalmıştı.

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