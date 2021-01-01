Vedat Muriqi'nin menajeri konuştu! "Şu an dönmeyecek"

Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'ye kiralık olarak geleceği iddia edilen Vedat Muriç için menajeri Haluk Canatar, net ifadeler kullandı. Fotomaç'a konuşan Canatar, "Şu anda öyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi söylemem, sakladığım bir şey de yok. Vedat, Topuk Yaylası'nda bir sakatlık geçirmişti. 35 günlük tedavi sürecinden sonra da bu kez korona çıktı. Lazio'da ön hazırlık kampı yiyemedi. Hocası da ondan memnun. Herkes, 'Fenerbahçe'ye gelecek mi?' diye soruyor. 'Hayır' diyorum ama 3 gün sonra tekrar yazılıyor" sözlerini sarfetti.

4. yılına girdiği Roma'da son dönemlerde forma şansı bulamayan Juan Jesus, bu sezon 9 maçta 507 dakika süre aldı. Sambacı, geçtiğimiz sezon 5 maçta 230 dakika sahada kalmıştı.