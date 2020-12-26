Haberler Fenerbahçe Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

maçı öncesi zor günler geçiren sarı-lacivertli futbolcuları motive etmek için aileleri ve taraftarların gönderdiği mesajlar grubundan paylaşıldı. Solunum cihazına bağlı olarak G.Antep maçını izleyen taraftarın görüntüsü ise futbolcuları en çok etkileyen detay oldu. Bu motivasyon ile Başakşehir karşısına çıkıldı ve 3 puan geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 01:14
Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

'nin 4-1 kazandığı maçı her ne kadar hakem tartışmalarının gölgesinde kalsa da karşılaşmanın öncesi sarı-lacivertliler adına önemli hikâyeler barındırıyor...

Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçeli futbolcular Gaziantep FK mağlubiyeti sonrasında son derece stresli günler geçirirken, bu süreçte aileleri ve Fenerbahçeli taraftarların hikâyeleri onların kritik sınavına yeniden motive olmalarını sağladı.

Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

BİZİM İÇİN OYNAYIP KAZANIN
Çarşamba günü oynanan mücadele öncesinde Samandıra'da yapılan özel çalışmayla, tüm futbolcuların eşlerinden, kız arkadaşlarından ve çocuklarından sarı-lacivert formalı videolar alındı.

Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

Bu videolar da maç günü tüm futbolculara uygulaması üzerinden gönderildi. Videolarda özellikle "Bu işi bizim için yaptığınızı unutmayın. Bu maçı bizim için kazanın" mesajı işlendi.

Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

FUTBOLCULAR ÇOK DUYGULANDI
Sarı-lacivertlilerin maça farklı duygularla çıkmasını sağlayan bir başka video ise herkesi etkiledi. 60 yaşlarında bir taraftarının, solunum cihazına bağlı bir şekilde cep telefonundan Gaziantep-Fenerbahçe maçını takip ettiği görüntüsü tüm futbolcuları duygulandırdı.

Whatsapp grubundan gelen galibiyet! Fenerbahçeli futbolcular çok duygulandı

Bu duygularla sahaya çıkan oyuncular son maçlara göre çok daha mücadeleci ve etkili bir oyun ortaya koyarak 3 puanı aldılar, zirve yarışında da iddialarını kanıtladılar.

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