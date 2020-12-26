En iyisi Allahyar! Fenerbahçe'den ayrıldı patlama yaptı

The Guardian tarafından dünya futbolundaki en iyi 60 genç yetenek listesinde yer almış olan Allahyar, 850 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.





Fenerbahçe'nin Esteghlal takımınından transfer ettiği ve 'İranlı Messi' olarak lanse edilen genç oyuncu Türkiye'de beklenen performansı gösterememişti. Sarı-lacivertliler, sezon başında Allahyar'ı Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladı.

UKRAYNA'DA PARLADI

Fenerbahçe'de ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor'da beklentilerin altında kalan Allahyar, Ukrayna'da ise parlamayı başardı.

ARALIK AYININ EN İYİSİ!

Milliyet'in derlediği habere göre, Avrupa Ligi'nde Leicester City filelerini havalandıran ve ligde de gol kaydetmeyi başaran 19 yaşındaki santrfor, taraftarların oylarıyla takımda aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

"SEÇİLMEM SORUMLULUĞUMU ARTIRDI"

Allahyar İran basınına da bir röportaj verdi ve Zorya'daki dönemini ve şu süreçte yaptıklarını anlattı. Öncelikle en iyi oyuncu seçilmesi konusuna değinerek "Bu seçim benim sorumluluklarımı artırdı, çünkü benden beklentilerin ne kadar fazla olduğunun farkına vardım" dedi.

"TAKIMDA ÇOK İYİ BİR ARKADAŞLIK VAR"

Zorya Luhansk'ta hocası ve arkadaşları ile ilişkilerini "Teknik direktör Viktor Skripnik benden son derece memnun. Eski hocam Winfried Schaefer gibi ilgileniyor benimle. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Takımda çok iyi bir arkadaşlık var, zirveye oynuyoruz" şeklinde anlatan Allahyar şöyle devam etti: