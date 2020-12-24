Erol Bulut: Mücadeleyi bırakmadık

Fenerbahçe'de eleştirilen teknik direktör Erol Bulut, Başakşehir galibiyetiyle nefes aldı. "Zor maç olacağını biliyorduk, kazanmamız gerekiyordu" diyen Bulut, "1-0 geri düştük, kalemize gelen ilk top gol oldu. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık, 8-9 eksiğimizle çok değişiklik alternatifimiz yoktu. Elimizdeki kadroyla mücadele edip istediğimiz 3 puanı aldık. 'F.Bahçe her zaman hücum oynar' düşüncesi var taraftarın doğal olarak. Herkes galibiyet istiyor, en çok isteyen ben ve futbolcularım" dedi.

YENİ KURULAN BİR TAKIMIZ

Eksik oyuncularına vurgu yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut, "Bazen eksikler çoğaldığı zaman sahada istediklerinizi yapamıyorsunuz. Bu çalışmakla düzelecek, daha çok çalışıp daha iyi düzeye getireceğiz. Zor bir süreçten geçtik, taraftarlarımız haklı olarak bizi eleştirdi, futbolcuları eleştiriyorlar. Ben hak ettiğimizi düşünmüyorum çünkü yeni kurulan bir takımız. Maalesef 4 haftamız vardı, tüm takım elimizde değildi, 18 futbolcu bir anda gelmedi. Öyle olsaydı daha farklı olabilirdi" diye konuştu.