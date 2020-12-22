Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Sezon sonunda Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, Hollanda basınından Voetbal International'e konuştu.

Voetbal International'da Deniz Türüç için "İstanbul'da padişah gibi yaşıyor" yorumu yapılırken; 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı öne çıkarıldı. İşte o röportaj...

FENERBAHÇE SÖZLERİ!

Voetbal International'in EURO 2020'de Türkiye adına parlayabileceğini söylediği Deniz Türüç "Başakşehir'de kiralık oynuyorum. Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur.

Ya da Fenerbahçe'ye geri dönüp Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olması için katkıda bulunurum. Fenerbahçe büyük ve güzel bir kulüp. Ve bu sezon şampiyon olurlarsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi deneyimini bu sene yaşadım, harika bir tecrübe diyebilirim. Yani geleceğimle ilgili birçok senaryo var." dedi.