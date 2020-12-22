Haberler Fenerbahçe Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

'ten açıklaması! "Yeni sözleşme..."

'den 'e kiralanan geleceğiyle ilgili konuştu. basınına konuşan 27 yaşındaki futbolcu, önünde birkaç seçenek olduğunu söylerken sarı-lacivertli takıma geri dönmesinin mümkün olduğunu belirtti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 18:18
Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

'nin 'e kiraladığı , turuncu-lacivertli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

Sezon sonunda Başakşehir'le olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu, basınından Voetbal International'e konuştu.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

Voetbal International'da için "İstanbul'da padişah gibi yaşıyor" yorumu yapılırken; 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin yaz aylarında belli olacağı öne çıkarıldı. İşte o röportaj...

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

FENERBAHÇE SÖZLERİ!
Voetbal International'in EURO 2020'de Türkiye adına parlayabileceğini söylediği "Başakşehir'de kiralık oynuyorum. ile 1,5 yıllık sözleşmem var. Yaz aylarında sözleşmem yenilenecek ya da başka bir kulübe satılacağım. Avrupa'da üst düzey bir ligde yer alan kulüpte oynamak harika olur.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

Ya da 'ye geri dönüp Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olması için katkıda bulunurum. Fenerbahçe büyük ve güzel bir kulüp. Ve bu sezon şampiyon olurlarsa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Şampiyonlar Ligi deneyimini bu sene yaşadım, harika bir tecrübe diyebilirim. Yani geleceğimle ilgili birçok senaryo var." dedi.

Deniz Türüç'ten Fenerbahçe açıklaması! "Yeni sözleşme..."

"HOLLANDA'DA PEK ÇOK KULÜP MAAŞIMI ÖDEYEMEZ"
"'ya dönme ihtimalin var mı?" sorusunu yanıtlayan , "Hollanda'ya geri dönmek mi? Bu olabilir ama üst düzey takımlara. Çünkü kazandığım maaşı pek çok kulüp ödeyemez. Her şartta kendime fazlasıyla güveniyorum. Bakın nerelere kadar geldim. Hollanda'dan genç yaşta ayrıldım ama şu an ailemle ve kariyerimle çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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