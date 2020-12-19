Haberler Fenerbahçe Gaziantep - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan VAR tepkisi! "Sormak istiyorum..."

- maçı sonrası 'tan VAR tepkisi! "Sormak istiyorum..."

'in 13. haftasında , deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut, "Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. ve bugünkü maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz." kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:48
Gaziantep - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan VAR tepkisi! "Sormak istiyorum..."

'in 13. haftasında , deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Oyuna baktığımızda, kontrol bizdeydi. Ancak şanssızlıklar da bizim üzerimizde. Frikikten direğe vuran bir top var. Penaltı var. Sonra 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda oyuncular elinden geleni yaptı.

Sormak istiyorum; VAR'daki çizgileri kimin çektiğini merak ediyorum. ve bugünkü maçlarındaki penaltılara bakıp bugün bizimle ilgili kararı nasıl verdiler merak ediyorum. Bence en büyük şey verilmeyen penaltımız ve golümüz.

Avrupa'da en çok penaltı veren defansız. Orada bir üzerine durmamız gerekiyor, daha dikkatli olmak gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz, bu kesin. Fenerbahçe'nin bugün daha iyi durumda olması gerekir. bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz.

Yarından itibaren önümüzde maçı var. Onun hazırlıklarını yapacağız. En üst sıralara çıkarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

BİZE ULAŞIN