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'de savunma çöktü! hedef tahtasında

FK'ya 3-1 mağlup olan 'de savunmada yapılan bireysel hatalar sabırları taşırdı. ceza sahası içinde topa elle yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verirken 2 haftada 2 penaltı yaptıran isim oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar Kongolu stopere büyük tepki gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 23:43
Fenerbahçe'de savunma çöktü! Marcel Tisserand hedef tahtasında

'nin FK ile karşı karşıya geldiği maçta performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Kongolu stoper, ceza sahası içerisinde elle oynadı ve Gaziantep FK lehine penaltıya sebep oldu. Tisserand'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sosyal medyada oldukça tepki gördü.

2 HAFTADA 2 PENALTI!
Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı karşılaşmasında da rakibini düşürerek penaltıyı yaptıran isim olmuştu.

AVRUPA'DA EN ÇOK PENALTI YAPTIRAN STOPERLER FENERBAHÇE'DE
Bu sezon ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok. Sarı lacivertlilerde Mauricio Lemos, Tisserand ve 2'şer penaltı yaptırdı.


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