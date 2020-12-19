Fenerbahçe'de savunma çöktü! Marcel Tisserand hedef tahtasında

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta Marcel Tisserand performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Kongolu stoper, ceza sahası içerisinde elle oynadı ve Gaziantep FK lehine penaltıya sebep oldu. Tisserand'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sosyal medyada oldukça tepki gördü.

2 HAFTADA 2 PENALTI!

Marcel Tisserand, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da rakibini düşürerek penaltıyı yaptıran isim olmuştu.

AVRUPA'DA EN ÇOK PENALTI YAPTIRAN STOPERLER FENERBAHÇE'DE

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok. Sarı lacivertlilerde Mauricio Lemos, Tisserand ve Serdar Aziz 2'şer penaltı yaptırdı.



