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'de kaleci krizi! FK maçında kalede kim olacak?

Son dakika haberi: Son haftalarda bir düşüş yaşayan Fenerbahçe, 'in 13. haftasında FK'ya konuk olacak. 'de üst üste 3 maç kaybeden sarı-lacivertliler, deplasmanda çok daha iyi bir görüntü çiziyor. Ancak Kanarya'da zorlu maçı öncesinde kaleci krizi yaşanıyor. cezalısı 'ın yokluğunda kaleyi kimin koruyacağı ise merak konusu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 10:32 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 10:34
Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

her ne kadar geniş bir kadroya sahip olsa da aynı mevkide birden fazla oyuncunun sakatlık ya da ceza problemi yaşaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

Daha önce sağ bek, stoper, kanat ve santrforda yaşanan sorun bu kez kalede baş gösterdi. 'ndaki Karacabey Belediyespor maçında gören , bu hafta ligdeki karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

15 Kasım'da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ikinci kaleci de tam olarak oynayacak seviyeye gelmediği için gözler üçüncü kaleci Oytun Özdoğan'a çevrildi.

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

Sarı lacivertli camiada herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: 'te Oytun mu oynayacak, yoksa riske girilip Harun'a mı şans verilecek?

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karacabey maçında Altay'ın görmesinin ardından kaleye geçen Oytun için hocaları, "Çok yetenekli bir genç. Görev verildiği takdirde bu sorumluğun üstesinden gelebilecek kapasitede. En büyük avantajı 1.98 metre boyunda olması. O da uzun boyunu en iyi şekilde kullanıyor ve yan toplarda çok başarılı. Maçın seyircisiz olması, Oytun gibi tecrübesiz bir gencin işini kolaylaştıracak. Bir de takımın genelinde gençleri seven ve sahip çıkan bir hava var. Ağabeyleri ona gereken desteği verecektir" dedi.

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

Karagümrük karşılaşmasında yaşadığı talihsiz olayın ardından ameliyat edilen 'in oynaması halen 'riskli' olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

Aldığı darbe sonrası elmacık kemiği parçalı şekilde kırılan ve göz sinirlerinin zarar görmesi kıl payı atlatılan tecrübeli file bekçisi, 10 gündür özel karbon fiber maskeyle antrenmanlara çıkıyor.

Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

31 yaşındaki Harun, kırık yaşadığı bölgede ağrı hissetmemesine rağmen maskenin görüşünü olumsuz etkilemesinden şikayetçi. Maske dezavantajına rağmen FK maçında kalenin 'e emanet edilme ihtimali yüzde 51 olarak değerlendiriliyor.

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