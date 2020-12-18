Fenerbahçe'de kaleci krizi! Gaziantep FK maçında kalede kim olacak?

Fenerbahçe her ne kadar geniş bir kadroya sahip olsa da aynı mevkide birden fazla oyuncunun sakatlık ya da ceza problemi yaşaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

Daha önce sağ bek, stoper, kanat ve santrforda yaşanan sorun bu kez kalede baş gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır, bu hafta ligdeki Gaziantep karşılaşmasında forma giyemeyecek.

15 Kasım'da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan ikinci kaleci Harun Tekin de tam olarak oynayacak seviyeye gelmediği için gözler üçüncü kaleci Oytun Özdoğan'a çevrildi.

Sarı lacivertli camiada herkes şu sorunun cevabını merak ediyor: Gaziantep'te Oytun mu oynayacak, yoksa riske girilip Harun'a mı şans verilecek?

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karacabey maçında Altay'ın kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen Oytun için hocaları, "Çok yetenekli bir genç. Görev verildiği takdirde bu sorumluğun üstesinden gelebilecek kapasitede. En büyük avantajı 1.98 metre boyunda olması. O da uzun boyunu en iyi şekilde kullanıyor ve yan toplarda çok başarılı. Maçın seyircisiz olması, Oytun gibi tecrübesiz bir gencin işini kolaylaştıracak. Bir de takımın genelinde gençleri seven ve sahip çıkan bir hava var. Ağabeyleri ona gereken desteği verecektir" dedi.

Karagümrük karşılaşmasında yaşadığı talihsiz olayın ardından ameliyat edilen Harun Tekin'in oynaması halen 'riskli' olarak değerlendiriliyor.

Aldığı darbe sonrası elmacık kemiği parçalı şekilde kırılan ve göz sinirlerinin zarar görmesi kıl payı atlatılan tecrübeli file bekçisi, 10 gündür özel karbon fiber maskeyle antrenmanlara çıkıyor.