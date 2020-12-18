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için kritik 90 dakika! Flaş Gökhan Gönül kararı

'deki son Malatyaspor yenilgisinin ardından camia içinde de ağır eleştirilerin yapıldığı , yarın en zorlu 90 dakikalardan birine çıkacak. Ligin formda takımı olan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu önemli karşılaşmaya 6 kilit isminden yoksun çıkacak. Erol Bulut son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kalan Gökhan Gönül'ü yedeğe çekecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:34 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe için kritik 90 dakika! Flaş Gökhan Gönül kararı

Tedavileri devam eden Perotti, Samatta, ve Lemos'a kupa maçında sakatlanan eklendi. Kaleci Altay da gördüğü kırmızıyla cezalı duruma düştü. İç sahada üst üste 3 maçtır kaybeden , eleştirilere karşı baskı altında kalırken, Gaziantep'te psikolojik bir savaş verecek.

GÖKHAN KULÜBEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eksikler nedeniyle kadroda ve saha dizilişinde zoraki değişikliklere gidecek. Kaleyi Harun koruyacak. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare görev yapacak. Göbekte Serdar- Tisserand, solda Caner forma giyecek. Sosa'nın yoklunduğu orta alanda Luiz Gustavo-Ozan, önlerinde ise Mert Hakan oynayacak. Ferdi'yi kulübeye çekecek olan genç hoca, kanatlarda Thiam ile Pelkas ikilisini sahaya sürecek. En uçta ise geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine ile gol arayacak olan Fenerbahçe, tüm kozlarını bu 90 dakikada kullanacak.


SAMANDIRA'DA DURMAK YOK
Kupada önceki Karacabey'i 1-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, hız kesmeden ligde oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı. Erol Bulut'un yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıklıkları bulunan Perotti ile Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Sosa Tolga, Lemos ve Samatta'nın tedavilerine devam edildi.

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