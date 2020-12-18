Fenerbahçe için kritik 90 dakika! Flaş Gökhan Gönül kararı

Tedavileri devam eden Perotti, Samatta, Valencia ve Lemos'a kupa maçında sakatlanan Jose Sosa eklendi. Kaleci Altay da gördüğü kırmızıyla cezalı duruma düştü. İç sahada üst üste 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe, eleştirilere karşı baskı altında kalırken, Gaziantep'te psikolojik bir savaş verecek.



GÖKHAN KULÜBEYE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eksikler nedeniyle kadroda ve saha dizilişinde zoraki değişikliklere gidecek. Kaleyi Harun koruyacak. Son haftalarda beklentilerin altında kalan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare görev yapacak. Göbekte Serdar- Tisserand, solda Caner forma giyecek. Sosa'nın yoklunduğu orta alanda Luiz Gustavo-Ozan, önlerinde ise Mert Hakan oynayacak. Ferdi'yi kulübeye çekecek olan genç hoca, kanatlarda Thiam ile Pelkas ikilisini sahaya sürecek. En uçta ise geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine Papiss Cisse ile gol arayacak olan Fenerbahçe, tüm kozlarını bu 90 dakikada kullanacak.



SAMANDIRA'DA DURMAK YOK

Kupada önceki Karacabey'i 1-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, hız kesmeden ligde oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetiminde çalışan sarı- lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıklıkları bulunan Perotti ile Valencia çalışmalarını salonda sürdürürken, Sosa Tolga, Lemos ve Samatta'nın tedavilerine devam edildi.