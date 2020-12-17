Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

Ahmed Musa savaşı... Galatasaray bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi F.Bahçe'yi buldu.

Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR

Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.