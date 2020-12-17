Haberler Fenerbahçe Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

transferinde flaş gelişme! 'ın elinden kapıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 01:00
Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

savaşı... bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi F.Bahçe'yi buldu.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

Sarı-Lacivertli yönetimin 'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR
Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen F.Bahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

EROL BULUT ÖZELLİKLE İSTİYOR
Erol Bulut'un 'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan G.Saray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

AVRUPA KULÜPLERİ DE PEŞİNDE
28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.

Ahmed Musa transferinde flaş gelişme! Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kapıyor

, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti. (TAKVİM)

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