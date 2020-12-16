Son dakika: Fenerbahçe - Karacabey maçında Altay Bayındır kırmızı kart gördü! Gaziantep maçında yok

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u evinde ağırlarken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, dakikalar 27'yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Maçın hakemi bu müdahale ile beraber Altay'a kırmızı kart gösterdi.

Altay'ın gördüğü kırmızı kart isorası Ömer Faruk Beyaz oyundan çıkarken, kaleyi Oytun devraldı.

GAZİANTEP MAÇINDA YOK!

Öte yandan Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düştü. Genç eldiven, 2 sarı kart sonrası kırmızı kart görseydi cezasını Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecekti.