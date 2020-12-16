Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe - Karacabey maçında Altay Bayındır kırmızı kart gördü! Gaziantep maçında yok

Son dakika: - Karacabey maçında gördü! Gaziantep maçında yok

5. tur maçında , evinde 'u ağırlıyor. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay, 27. dakikada gördü. Bununla beraber , Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında sahada olamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 21:31 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:12
Son dakika: Fenerbahçe - Karacabey maçında Altay Bayındır kırmızı kart gördü! Gaziantep maçında yok

, 5. tur maçında 'u evinde ağırlarken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerin kalecisi , dakikalar 27'yi gösterdiğinde ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Maçın hakemi bu müdahale ile beraber Altay'a gösterdi.

Altay'ın gördüğü kırmızı kart isorası Ömer Faruk Beyaz oyundan çıkarken, kaleyi Oytun devraldı.

GAZİANTEP MAÇINDA YOK!
Öte yandan Altay Bayındır, gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düştü. Genç eldiven, 2 sarı kart sonrası kırmızı kart görseydi cezasını Ziraat Türkiye Kupası maçında çekecekti.

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