Haberler Fenerbahçe Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

yeniden harekete geçti! ocakta 'yla kanatlanacak | Son dakika haberleri

'de kadroya dahil edilen Perotti, ve Thiam'dan beklenen performansın alınamaması üzerine teknik heyet kanatlara takviye istedi. Yaz döneminde istenen 'yu tekrardan gündemine alan sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncuyu devre arasında renklerine bağlayabilmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 01:41
Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

Sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin yanı sıra Enner ve Mame Thiam'dan memnun kalmayan teknik heyet, kanatlara takviye istedi.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

İlk olarak ise yaz döneminde de istenen 'nun ismi gündeme geldi.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

YENİDEN TEMASA GEÇİLECEK

Takvim'in haberine göre; Yönetimin yazın transferini bitiremediği 23 yaşındaki Kalu içi kısa süre içinde kulübü ile görüşeceği öğrenildi.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

Nijeryalı oyuncunun menajeri ile de temasa geçildi.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

KANATLAR SINIFTA KALDI

Bu sezon maç başına 7,5 kez başarılı top sürebilen F.Bahçe'de bu istatistik de kanatların verimli çalışmadığını ispatladı.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

Kanarya, Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

SÜRATLİ VE POTANSİYELLİ…

Fener'in yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniği ile ön plana çıkıyor.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

Nijeryalı, Sarı-Lacivertliler'in kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip.

Yönetim yeniden harekete geçti! Fenerbahçe ocakta Samuel Kalu'yla kanatlanacak | Son dakika transfer haberleri

7 MAÇTA 3 GOLE KATKI SAĞLADI

Her iki kanatta da forma giyebilen , Bourdeaux'ta bu sezon 7 maçta 2 gol atıp, 1 asistle oynadı. 3 gole katkı yaptı.

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