Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif'ten flaş sözler! "Stoper transferinde sınıfta kaldılar"

F.Bahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, tartışılan Lemos'un transferinin hata olduğunu söyledi.

TRT Radyo'ya konuşan Kosif, "Lemos, Fenerbahçe kalibresinde asla değil. Yönetim stoper transferinde sınıfta kaldı. Kurulan kadro da yaşlı. Seneye tekrar transfer gerekecek. 2.5 yılda 53'e yakın oyuncu alınıyorsa orazada zaten bir yanlışlık vardır" dedi. Kosif ayrıca, "Gökhan ve Caner'i asla almazdım. Bu kulübü para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum. Ancak şu ana kadar en faydalı transferler onlar. Erol Bulut takıma erken geldi, ancak bu camiada kredisi sonsuzdur. Hakemler Fenerbahçe aleyhine kolay düdük çalıyor. Ali Koç dikkatli olmalı. Takımın yüzde 60 ihtimalle ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.