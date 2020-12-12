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eski yöneticisi 'ten flaş sözler! "Stoper transferinde sınıfta kaldılar"

'de sezon başında kadroya dahil edilen Mauricio 'un performansı tartışılmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli ekibin eski yöneticisi , Uruguaylı oyuncunun transferinin hata olduğunu dile getirirken, "Lemos, Fenerbahçe kalibresinde asla değil. Yönetim stoper transferinde sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 23:04 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe eski yöneticisi Selim Kosif'ten flaş sözler! "Stoper transferinde sınıfta kaldılar"

F.Bahçe'nin eski yöneticisi , tartışılan 'un transferinin hata olduğunu söyledi.

Radyo'ya konuşan Kosif, "Lemos, kalibresinde asla değil. Yönetim stoper transferinde sınıfta kaldı. Kurulan kadro da yaşlı. Seneye tekrar gerekecek. 2.5 yılda 53'e yakın oyuncu alınıyorsa orazada zaten bir yanlışlık vardır" dedi. Kosif ayrıca, "Gökhan ve Caner'i asla almazdım. Bu kulübü para için terk eden oyuncuların tekrar dönmesini doğru bulmuyorum. Ancak şu ana kadar en faydalı transferler onlar. Erol Bulut takıma erken geldi, ancak bu camiada kredisi sonsuzdur. Hakemler Fenerbahçe aleyhine kolay düdük çalıyor. dikkatli olmalı. Takımın yüzde 60 ihtimalle ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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