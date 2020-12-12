Berke gerçek bir kaleci oldu

Türk kalecilere yatırım yapan Fenerbahçe'nin umut bağladığı isimlerden birisi de Berke Özer. İki sezondur Belçika'nın Westerlo kulübüne kiralanan Özer'e kaleci antrenörü Paul Peeters'den övgü geldi. Peeters, "Geçen sezonki Berke ile bugünkü arasında büyük bir fark var. Daha önce alt yaş gruplarında forma giymiş ve üst düzeyde tecrübe sahibi olmayan Berke, artık gerçek bir kaleciye dönüştü" ifadelerini kullandı. 13 maçın 6'sında kalesini kapatan Berke'li Westerlo Belçika 2. Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.