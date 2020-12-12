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Berke gerçek bir kaleci oldu

Türk kalecilere yatırım yapan 'nin umut bağladığı isimlerden birisi de . İki sezondur 'nın kulübüne kiralanan Özer'e kaleci antrenörü 'den övgü geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 23:07 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Berke gerçek bir kaleci oldu

Türk kalecilere yatırım yapan 'nin umut bağladığı isimlerden birisi de . İki sezondur 'nın kulübüne kiralanan Özer'e kaleci antrenörü 'den övgü geldi. Peeters, "Geçen sezonki Berke ile bugünkü arasında büyük bir fark var. Daha önce alt yaş gruplarında forma giymiş ve üst düzeyde tecrübe sahibi olmayan Berke, artık gerçek bir kaleciye dönüştü" ifadelerini kullandı. 13 maçın 6'sında kalesini kapatan Berke'li Westerlo Belçika 2. Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

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