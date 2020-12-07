Bu maçta her şey VAR!

Dakika 42'de Tisserand'ın golü, asisti yapan Serdar'ın ofsayta düşmesiyle iptal edildi. 53'te VAR'a giden Palabıyık, kendisine itiraz eden Serdar'a sarı gösterdi. Palabıyık sonra topun Serdar'ın koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı verdi, Serdar'ı da çift sarıdan attı. Son dakikalarda Denizli lehine penaltı çalınırken, pozisyonu izleyen Palabıyık, kararını değiştirdi.

'OMZUMA GELDİ HOCAM'

İlk 11'de başladığı maçta performansıyla öne çıkan Serdar Aziz, 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Top koluna çarptığı gerekçesiyle penaltıya sebep olan tecrübeli stoper, hakem Ali Palabıyak'a isyan etti. Yıldız futbolcu, saha içinde, "Top kafamdan omzuma geldi hocam. Ne penaltısı ya" diyerek tepkisini dile getirdi.

EN ÇOK KIRMIZIYI F.BAHÇE'YE ÇIKARDI

Günün tartışılan isimlerinin başında gelen hakem Ali Palabıyık, kariyerinde en çok kırmızı kartı Fenerbahçe'ye çıkardı. Denizlispor karşısında da Serdar Aziz'i çift sarıdan oyun dışı bırakan Palabıyık, hakemlik kariyerinde sarı-lacivertli futbolculara 13 kez kırmızı gösterdi.

'POZİSYONLARI SAYAMADIM'

Denizli'nin yıldız ismi Angelo Sagal, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Fenerbahçe karşısında net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını belirten Sagal, "Top bir türlü kaleye girmedi. Şanssızlık bu. O kadar pozisyon var ki sayamadım. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.