Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi Ömer Faruk'tan galibiyet sözleri! "Onlar için kazanacağız..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, Denizlispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Erol Bulut, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık geçen hafta. Moraller bozuldu. Bizim hatalarımızdan dolayı rakibin pozisyonları oldu. Geçen hafta biz de pozisyon yakaladık ama 3 tanesini değerlendirebildik. İyi olmayan bir oyundu. Oyuncularımızla oturup bunu konuştuk. İyi bir çalışma yaptık. Hedefimiz burada 3 puan almak. 7-8 eksiğimiz olsa da 3 puanı alıp İstanbul'a dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç teknik patronu, "6 puanlık bir maç olacak. Ligimizde 40 haftalık bir periyot var. 11. haftadayız. Daha çok zor maçlar olacak. Bugün o maçlardan biri. Bu zorlu maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖMER FARUK: "MÜMTAZ AMCA & İHSAN TEYZE"

Ömer Faruk Beyaz, Denizlispor maçı için motivasyonlarının, tribündeki sembol taraftarları Mümtaz Güngörenler ve İhsan Güngörenler olduğunu söyledi. Ömer Faruk Beyaz, "Bugün Mümtaz Amca'nın ölümünün yıl dönümü. Sevgili eşi İhsan Teyze'yi de geçen günlerde kaybettik. Bize örnek olan, bizi yalnız bırakmayan Mümtaz Amca ve İhsan Teyze'yi anıyoruz. Onlar için sahaya çıkacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk, "Hafta başından beri iyi hazırlanıyor. Bu maçla birlikte seri yapmak istiyoruz. Bu maçı alıp yola devam edeceğiz inşallah." diyerek sözlerini noktaladı.