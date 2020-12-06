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Denizlispor- maçı öncesi 'tan galibiyet sözleri! "Onlar için kazanacağız..."

'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olan , geçtiğimiz hafta yaşanan puan kaybını unutturarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Beyaz yaptığı açıklamada galibiyet sözü verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 18:53
Denizlispor-Fenerbahçe maçı öncesi Ömer Faruk'tan galibiyet sözleri! "Onlar için kazanacağız..."

Teknik Direktörü ve genç oyuncu Beyaz, Denizlispor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Erol Bulut, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık geçen hafta. Moraller bozuldu. Bizim hatalarımızdan dolayı rakibin pozisyonları oldu. Geçen hafta biz de pozisyon yakaladık ama 3 tanesini değerlendirebildik. İyi olmayan bir oyundu. Oyuncularımızla oturup bunu konuştuk. İyi bir çalışma yaptık. Hedefimiz burada 3 puan almak. 7-8 eksiğimiz olsa da 3 puanı alıp 'a dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç teknik patronu, "6 puanlık bir maç olacak. Ligimizde 40 haftalık bir periyot var. 11. haftadayız. Daha çok zor maçlar olacak. Bugün o maçlardan biri. Bu zorlu maçı kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ÖMER FARUK: "MÜMTAZ AMCA & İHSAN TEYZE"
Ömer , Denizlispor maçı için motivasyonlarının, tribündeki sembol taraftarları Mümtaz Güngörenler ve İhsan Güngörenler olduğunu söyledi. Ömer Faruk Beyaz, "Bugün 'nın ölümünün yıl dönümü. Sevgili eşi 'yi de geçen günlerde kaybettik. Bize örnek olan, bizi yalnız bırakmayan Mümtaz Amca ve İhsan Teyze'yi anıyoruz. Onlar için sahaya çıkacağız ve kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk, "Hafta başından beri iyi hazırlanıyor. Bu maçla birlikte seri yapmak istiyoruz. Bu maçı alıp yola devam edeceğiz inşallah." diyerek sözlerini noktaladı.

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