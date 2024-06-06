BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Haziran bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 HAZİRAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Haziran Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Ülkeler

19:00 Cebelitarık - Galler 21:45 Hollanda - Kanada

16:30 Hindistan - Kuveyt 19:00 Afganistan - Katar

15:10 Myanmar - Japonya 16:00 Kuzey Kore - Suriye

15:00 Singapur - Güney Kore 15:00 Çin - Tayland

14:00 Tayvan - Umman 18:00 Kırgızistan - Malezya

15:00 Hong Kong - İran 17:30 Özbekistan - Turkmenistan

12:00 Endonezya - Irak 15:00 Vietnam - Filipinler 18:30 Pakistan - Suudi Arabistan 20:30 Ürdün - Tacikistan

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