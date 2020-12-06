Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! 8 hafta sonra...

'tan kararı! 8 hafta sonra...

'in 12. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olan 'de flaş bir karara imza attı. Bulut, 8 hafta sonra sarı-lacivertlilerin genç yıldızı 'nu 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 18:41
Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! 8 hafta sonra...

'in 12. haftasında deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.

SArı-lacivertli takım teknik direktörü , 'nin yokluğunda tercihini 'ndan yana kullandı.

derbisinin ilk yarısında sakatlanan Diego Perotti kamp kadrosunda yer almazken, Erol Bulut, Mame Thiam yerine Ferdi Kadıoğlu'nu seçti.

8 HAFTA SONRA 11'DE

Bu sezonun ilk 2 haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarından bu yana ilk 11'de yer almayan Ferdi, 8 maç sonra yeniden dönüş yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, son 8 haftanın 5'inde sonradan oyuna girdi. Karagümrük ve maçlarında kadroda olmayan Ferdi, maçında ise sakatlığı nedeniyle oynamadı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde gole katkı sunamazken, 'nda Belediyespor'a karşı ise 2 asist yapmıştı.

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