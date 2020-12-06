Erol Bulut'tan Ferdi Kadıoğlu kararı! 8 hafta sonra...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.

SArı-lacivertli takım teknik direktörü Erol Bulut, Diego Perotti'nin yokluğunda tercihini Ferdi Kadıoğlu'ndan yana kullandı.

Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanan Diego Perotti kamp kadrosunda yer almazken, Erol Bulut, Mame Thiam yerine Ferdi Kadıoğlu'nu seçti.

8 HAFTA SONRA 11'DE

Bu sezonun ilk 2 haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarından bu yana ilk 11'de yer almayan Ferdi, 8 maç sonra yeniden dönüş yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, son 8 haftanın 5'inde sonradan oyuna girdi. Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında kadroda olmayan Ferdi, Trabzonspor maçında ise sakatlığı nedeniyle oynamadı.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde gole katkı sunamazken, Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı ise 2 asist yapmıştı.

