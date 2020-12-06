Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin yanı sıra savunmada yapılan hatalar can sıkmıştı.

Savunma bölgesinin dağınık görüntüsü dikkat çekerken Mauricio Lemos bireysel performansıyla sınıfta kaldı.

İspanya 2. Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan büyük umutlarla transfer edilen ve 6 maçta forma giyen Lemos yaptığı bireysel hatalarla gözden düştü.

Beşiktaş derbisinde Aboubakar karşısında çaresiz duruma düşen Uruguaylı stoperin üstü çizildi. Lemos'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi.

JUAN JESUS GÜNDEME GELDİ!

Vakit kaybeden ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen Juan Jesus'u gündemine aldı.

Devre arasında Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklama kulübüyle sözleşme yenilemeye yeşil ışık yaktı.



ROMA'DA KALMAYI AMAÇLIYOR!

Fenerbahçe'de savunma için adı yeniden gündeme gelen Juan Jesus, Roma'da kalmayı hayal ediyor.