Haberler Fenerbahçe Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

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Yaz döneminde kadroya katılan Mauricio Lemos'tan beklediği verimi alamayan 'de gözler ocak ayına çevrildi. Sarı-lacivertliler daha önce de gündeme gelen için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın transfer hedeflerinden olan Roma'nın 29 yaşındaki stoperi transfer açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 15:44
Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

'de Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin yanı sıra savunmada yapılan hatalar can sıkmıştı.

Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Savunma bölgesinin dağınık görüntüsü dikkat çekerken Mauricio Lemos bireysel performansıyla sınıfta kaldı.

Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

İspanya 2. Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan büyük umutlarla edilen ve 6 maçta forma giyen Lemos yaptığı bireysel hatalarla gözden düştü.

Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Beşiktaş derbisinde Aboubakar karşısında çaresiz duruma düşen Uruguaylı stoperin üstü çizildi. Lemos'un hayal kırıklığı yaratan performansının ardından 'de gözler stoper transferine çevrildi.

Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

JUAN JESUS GÜNDEME GELDİ!
Vakit kaybeden ocak ayındaki ara dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, daha önce de gündeme gelen 'u gündemine aldı.

Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Devre arasında Sambacı stoperi kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. 29 yaşındaki savunma oyuncusu yaptığı açıklama kulübüyle sözleşme yenilemeye yeşil ışık yaktı.


Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

ROMA'DA KALMAYI AMAÇLIYOR!
'de savunma için adı yeniden gündeme gelen , Roma'da kalmayı hayal ediyor.

Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi'nde Young Boys'u 3-1 yendikleri maçın ardından sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper, "Birkaç görüşme oldu. Ancak acelemiz yok. Oynadığım sürece devam edeceğimi biliyorum" dedi. Jesus, Avrupa Ligi'nde 5 maçta süre aldı.

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