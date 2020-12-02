Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

Sezon başında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'la transferi yarışa girdiği Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımda beklenen etkiyi yaratamadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 resmi maça çıkıp 284 dakika süre alan genç futbolcu, buna rağmen Avrupa'dan teklifler alıyor.

Akşam'ın haberine göre 26 yaşındaki futbolcuya, İspanya ve Rusya'dan ikişer takım talip oldu.

Mert Hakan Yandaş ile ilgili kararın, teknik direktör Erol Bulut'un devre arası raporundan sonra verileceği kaydedildi.

Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık garanti ücreti 10 milyon TL. Mert Hakan'a ayrıca 12 milyon TL civarında bir imza parası da verildi.