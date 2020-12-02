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Fenerbahçeli 'a 4 teklif birden!

Son dakika haberleri... Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ve sarı-lacivertli takımın imza attırdığı 'a 4 teklif birden geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 09:53
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

Sezon başında 'nin ezeli rakibi Galatasaray'la transferi yarışa girdiği , sarı-lacivertli takımda beklenen etkiyi yaratamadı.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

Bu sezon formasıyla 9 resmi maça çıkıp 284 dakika süre alan genç futbolcu, buna rağmen Avrupa'dan teklifler alıyor.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

Akşam'ın haberine göre 26 yaşındaki futbolcuya, İspanya ve Rusya'dan ikişer takım talip oldu.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

ile ilgili kararın, teknik direktör Erol Bulut'un devre arası raporundan sonra verileceği kaydedildi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

'ın ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitiyor. 26 yaşındaki oyuncunun yıllık garanti ücreti 10 milyon TL. Mert Hakan'a ayrıca 12 milyon TL civarında bir imza parası da verildi.

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a 4 teklif birden!

Transfermarkt sitesindeki piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 1 gol ve 1 asist üretti.

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