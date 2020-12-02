Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe 4-3 kaybettiği Beşiktaş derbisinin izlerini Denizli deplasmanında alacağı galibiyetle silmenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Erol Bulut ve kurmayları, eksik oyuncuların yokluğunda ortaya çıkacak ana planı hazırladı... Kalede Harun Tekin, savunmada Nazım Sangare, orta alanda Tolga Ciğerci ve Gustavo, hücum bölgesinde Samatta, Perotti ve Ademi; Denizli deplasmanında görev yapamayacak.

CANER ERKİN FORMAYI GERİ ALIYOR!

Sabah'ın haberine göre, Erol Bulut savunmada yapılacak iki değişiklikle mücadeleye çıkmayı planlıyor. Bulut, son dakika sakatlığı yaşanmazsa stoperde Serdar, sol bekte ise Caner'i görevlendirmeyi düşünüyor. Orta alanda Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak. Sosa ve Mert Hakan'la orta saha tamamlanacak. Kanatların birinde Pelkas, diğerinde yetişirse Valencia oynayacak. Ekvadorlu oyuncunun hazır olmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu 11'e dahil olacak. Santrforda ise Samatta ve Ademi'nin yokluğunda Cisse tek seçenek olarak görülüyor.



