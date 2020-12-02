Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı!

'de 'tan kararı!

derbisinden mağlubiyetle ayrılan 'de eleştiri oklarının hedefi oldu. 45 yaşındaki çalıştırıcı Denizlispor deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yaparken derbide yedek bekleyen 'e yeniden ilk 11'de şans verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:07
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı!

4-3 kaybettiği derbisinin izlerini deplasmanında alacağı galibiyetle silmenin planlarını yapıyor. ve kurmayları, eksik oyuncuların yokluğunda ortaya çıkacak ana planı hazırladı... Kalede , savunmada Nazım Sangare, orta alanda ve Gustavo, hücum bölgesinde Samatta, Perotti ve Ademi; Denizli deplasmanında görev yapamayacak.

CANER ERKİN FORMAYI GERİ ALIYOR!
Sabah'ın haberine göre, Erol Bulut savunmada yapılacak iki değişiklikle mücadeleye çıkmayı planlıyor. Bulut, son dakika sakatlığı yaşanmazsa stoperde Serdar, sol bekte ise Caner'i görevlendirmeyi düşünüyor. Orta alanda Gustavo'nun boşluğunu dolduracak. Sosa ve Mert Hakan'la orta saha tamamlanacak. Kanatların birinde Pelkas, diğerinde yetişirse oynayacak. Ekvadorlu oyuncunun hazır olmaması durumunda Ferdi Kadıoğlu 11'e dahil olacak. Santrforda ise Samatta ve Ademi'nin yokluğunda Cisse tek seçenek olarak görülüyor.


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