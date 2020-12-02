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'de takıma neşteri vuruyor! İşte o isimler

'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup olan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Tekbik direktör , derbide sınıfta kalan isimleri kenara çekecek. ’de bambaşka bir 11 olacak. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenebahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:44 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de Erol Bulut takıma neşteri vuruyor! İşte o isimler

'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3 mağlup olan 'de teknik direktör düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut takıma neşteri vuruyor! İşte o isimler

mağlubiyeti ve sakatlıkların ardından teknik direktör , deplasmanında bambaşka bir 11 hazırlamaya başladı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut takıma neşteri vuruyor! İşte o isimler

İlk etapta Novak, Lemos ve Sosa ve Perotti deplasmanında olmayacak. Novak'ın yerine Caner, Lemos'un yerine Serdar Aziz, Sosa'nın yerine ise Mert Hakan'ın 11'de olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut takıma neşteri vuruyor! İşte o isimler

Bulut'un ayrıca iyileşmesi durumunda Gökhan'ın yerine Sangare'yi sahaya süreceği belirtiliyor.

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