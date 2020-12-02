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Fenerbahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok

edildiğinde sakatlığı bulunan ve derbisinde de dizinden sorun yaşayan Perotti'nin kariyeri sakatlıklarla geçti. Kariyerinde 34 kez sakatlanan Arjantinli oyuncu, toplam 110 maç kaçırdı ve 743 gün futboldan uzak kaldı. Şimdi ise 1 ay oynamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 00:59
Fenerbahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok

Fenerbahçe'nin büyük uğraşılarla kadrosına kattığı ancak yine de risk transferi olarak değerlendirilen Diego Perotti'de korkulan oldu. derbisinde dizinden sakatlanan ve 1 ay oynamayacağı acıklanan Arjantinli kanat oyuncusunun kariyeri sakatlıklarla boğuşmakla geçti.

Fenerbahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok

743 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI
kariyeri boyunca 34 kez sakatlık yaşayan 32 yaşındaki oyuncu tam 110 maç kaçırmak zorunda kaldı. Perotti sakatlıklar nedeniyle toplamda 743 sahalardan uzak kaldı.

Fenerbahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok

TRANSFER EDİLİRKEN DE SAKATTI
Ayak bileği, diz, alt ve üst adale, karın adalesi ve yaralanma olmak üzere neredeyse tüm sakatlıkları defalarca yaşayan Perotti'nin, F.Bahçe'ye edildiğinde de sakatlığı vardı.

Fenerbahçe'de Perotti sıkıntısı! Yaşamadığı sakatlık yok

DERBİDE 2 YERİNDEN SAKATLANDI
Perottı imzasının ardından 3 hafta tedavi olmuş ve penaltıdan gol attğı Antalya maçıyla sahalara dönmüştü. Arjantinli yıldız, derbide hem dizinden hem de adalesinden sakatlık yaşamıştı. (Takvim)

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