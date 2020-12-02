Fener'in havası yok

Konyaspor, G.Birliği ve son olarak da Beşiktaş karşısında hava toplarından kalesinde gol gören F.Bahçe, yüzde 46.1'lik hava topu kazanma oranıyla sadece Göztepe ve G.Antep'i geride bırakabildi.

Sarı-lacivertliler, 10 lig maçının 7'sinde hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Kanarya'nın sondan üçüncü sırada olduğu listenin ilk sırasında ise yüzde 58.3'lük karnesiyle Beşiktaş yer aldı.

Sarı-lacivertliler, ikili mücadele kazanma değerinde de yüzde 48.8'lik oranla 14 takımın gerisinde kaldı. Kayseri, Kasımpaşa, Karagümrük, G.Antep ve Erzurum'u geçebildi.

FUTBOLCULARIN FİZİK GÜCÜ ALARM VERİYOR

F.Bahçe defansının tecrübeli isimlerinden Serdar Aziz, maç başına 2.4 hava topu mücadelesine girerken takımın bu alanda en iyi ismi oldu.

Onu Gökhan Gönül (2), Cisse (1.9) ve Samatta (1.7) takip etti. Sinan Gümüş 5 maçta sadece bir hava topu kazanıp bu değerde en kötüler arasında dikkat çekti.

Kanarya'da fiziksel performans değerleri de olması gerekenin altında kalırken, sakatlıklar da peş peşe geldi.