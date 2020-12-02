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Fener'in havası yok

Sarı-lacivertli futbolcular, hava topu kazanma değerinde en kötü üç ekipten biri oldu. İkili mücadele kazanma karnesinde ise ’deki 14 takımın gerisinde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:50
Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

Konyaspor, G.Birliği ve son olarak da karşısında hava toplarından kalesinde gol gören F.Bahçe, yüzde 46.1'lik hava topu kazanma oranıyla sadece Göztepe ve G.Antep'i geride bırakabildi.

Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

Sarı-lacivertliler, 10 lig maçının 7'sinde hava toplarında rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Kanarya'nın sondan üçüncü sırada olduğu listenin ilk sırasında ise yüzde 58.3'lük karnesiyle yer aldı.

Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

Sarı-lacivertliler, ikili mücadele kazanma değerinde de yüzde 48.8'lik oranla 14 takımın gerisinde kaldı. Kayseri, Kasımpaşa, Karagümrük, G.Antep ve Erzurum'u geçebildi.

Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

FUTBOLCULARIN FİZİK GÜCÜ ALARM VERİYOR
F.Bahçe defansının tecrübeli isimlerinden Serdar Aziz, maç başına 2.4 hava topu mücadelesine girerken takımın bu alanda en iyi ismi oldu.

Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

Onu Gökhan Gönül (2), Cisse (1.9) ve Samatta (1.7) takip etti. Sinan Gümüş 5 maçta sadece bir hava topu kazanıp bu değerde en kötüler arasında dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

Kanarya'da fiziksel performans değerleri de olması gerekenin altında kalırken, sakatlıklar da peş peşe geldi.

Fenerbahçe'nin havası yok! 14 takımın gerisinde

Sangare, Lemos, Tolga, Perotti, Ademi, Samatta ve Harun Tekin sakatlıklarla boğuşurken, daha önce de Novak, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Ferdi ve Thiam sakatlıklar nedeniyle çimlerden uzak kalmıştı. (Sabah)

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