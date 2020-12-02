Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

F.Bahçe'de Beşiktaş yenilgisi sonrası ortaya çıkan olumsuz hava dağılmaya başladı. Başta sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut oyunculara yaptıkları konuşmalarla motivasyonu yükseltti. Bulut, dün akşamki idman öncesi, kısa bir toplantı gerçekleştirdiği talebelerine "Yenmek kadar yenilmek de futbolun içinde var. Önemli olan gereken dersi çıkarmak" dedi.





SEZON ÇOK UZUN

Savunma oyuncularından başlayarak tüm takıma eksiklerini ve bundan sonra yapmaları gerekenleri anlatan genç çalıştıcı, bu haftaki Denizlispor maçına ekstra motive olmalarını söyledi. Bulut "Lig daha çok uzun. Beşiktaş derbisi sadece bir maçtı, daha önümüzde 30 maçlık uzun bir periyot var. Üst üste 4 galibiyet aldığımızda şampiyon ilan edildik, yeniden bu seriyi yakalayalım" diye konuştu.





'HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK'

Erol Bulut gibi Emre de motivasyon turlarına devam etti. Tecrübeli futbol adamı, "Beşiktaş maçını unutun. Artık Denizli maçına konsantre olmalıyız. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kendi üzerine düşen dersi alsın. Denizlispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.





KANARYA ŞUT ÇALIŞTI

Fenerbahçe, dün yaptığı idmanla Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına start verdi. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdi. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.





ELDE SADECE CİSSE KALDI

Kanarya derbide Ademi ve Perotti'yi kaybetti. Valencia, Sinan, Harun, Sangare, Tolga ve Samatta ile eksik sayısı 8'e yükseldi. Birinci forvet Samatta'dan sonra Ademi'nin sakatlığı ve karantina süreci ne zaman biteceği belli olmayan Valencia ile beraber takımda Denizli maçı öncesi forvet olarak sadece Cisse kaldı.



