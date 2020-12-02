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'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

'in 10. haftasında , sahasında 'a 4-3 mağlup olmuştu. Derbi yenilgisi sonrası ortaya çıkan olumsuz hava dağılmaya başladı. Gereken dersler alındı, motivasyon konuşmaları yapıldı. Bulut 4 maçlık zafer serisini örnek gösterip tekrarını istedi. F.Bahçe şimdi 'yi gözüne kestirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 21:42 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

F.Bahçe'de yenilgisi sonrası ortaya çıkan olumsuz hava dağılmaya başladı. Başta sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut oyunculara yaptıkları konuşmalarla motivasyonu yükseltti. Bulut, dün akşamki idman öncesi, kısa bir toplantı gerçekleştirdiği talebelerine "Yenmek kadar yenilmek de futbolun içinde var. Önemli olan gereken dersi çıkarmak" dedi.

Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

SEZON ÇOK UZUN
Savunma oyuncularından başlayarak tüm takıma eksiklerini ve bundan sonra yapmaları gerekenleri anlatan genç çalıştıcı, bu haftaki Denizlispor maçına ekstra motive olmalarını söyledi. Bulut "Lig daha çok uzun. derbisi sadece bir maçtı, daha önümüzde 30 maçlık uzun bir periyot var. Üst üste 4 galibiyet aldığımızda şampiyon ilan edildik, yeniden bu seriyi yakalayalım" diye konuştu.

Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

'HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK'
Erol Bulut gibi Emre de motivasyon turlarına devam etti. Tecrübeli futbol adamı, " maçını unutun. Artık maçına konsantre olmalıyız. Hatalarımızı görüp, bu psikolojiden hemen çıkmalıyız. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kendi üzerine düşen dersi alsın. Denizlispor'u yenerek yolumuza devam edeceğiz ve şampiyon olacağız" dedi.

Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

KANARYA ŞUT ÇALIŞTI
, dün yaptığı idmanla Denizlispor karşılaşması hazırlıklarına start verdi. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdi. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden antrenman şut denemeleri ile sona erdi. Hazırlıklar bugün devam edecek.

Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

ELDE SADECE CİSSE KALDI
Kanarya derbide Ademi ve Perotti'yi kaybetti. Valencia, Sinan, Harun, Sangare, Tolga ve Samatta ile eksik sayısı 8'e yükseldi. Birinci forvet Samatta'dan sonra Ademi'nin sakatlığı ve karantina süreci ne zaman biteceği belli olmayan Valencia ile beraber takımda maçı öncesi forvet olarak sadece Cisse kaldı.

Fenerbahçe'de derbi sonrası yeni sayfa açıldı! Seri tekrar başlasın

YİNE DE ZİRVEDE!
, derbiyi kaybetse de şampiyonluk oranlarında yine zirvede. Güncellenen verilere göre sarı-lacivertli takım '2' oranla şampiyonluğun en favori adayı gösterildi. Galatasaray'a 3, 'a 5.75, Alanya'ya 10, Başakşehir'e 15, Trabzon'a 25 oran verildi.

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