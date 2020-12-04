TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye de 109 bin TL para cezası verdi. Kurul, derbide takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL, F.Bahçe'nin, sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası kesti. Yönetici Alper Pirşen'e ihtar verdi.
Derbi faturası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye de 109 bin TL para cezası verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:07 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50