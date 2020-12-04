Haberler Fenerbahçe Derbi faturası

Derbi faturası

(), 'ye de 109 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:07 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Derbi faturası

(), 'ye de 109 bin TL para cezası verdi. Kurul, derbide takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL, F.Bahçe'nin, sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası kesti. Yönetici Alper Pirşen'e ihtar verdi.

BİZE ULAŞIN