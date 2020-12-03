Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

Son iki sezonda Fenerbahçe ve Milli Takım'da harika bir performans sergileyen Ozan Tufan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Kısa bir süre önce Leicester City, transfer için adım atmış ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapmıştı.

MAÇLARI MERCEK ALTINDA Alınan son bilgilere göre Valencia da Ozan Tufan'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.

RESMİ BİR ADIM ATILMADI Valencıa'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.