Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

Fenerbahçeli 'a bir talip de 'dan

Fenerbahçe forması giyen , hem kulübünde hem de 'da gösterdiği performansşa Avrupa kulüplerinni dikkatini çekmeyi başarmıştı. 'den Çağlar Söyüncü ve 'in formasını giydiği Leicester City'nin devreye girdiği yıldız futbolcuyu La Liga ekibi de takibe aldı. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:31 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 07:09
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

Son iki sezonda Fenerbahçe ve 'da harika bir performans sergileyen , Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

Kısa bir süre önce Leicester City, transfer için adım atmış ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapmıştı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

MAÇLARI MERCEK ALTINDA

Alınan son bilgilere göre Valencia da 'ı yakın takibine aldı. İspanyol kulübünün yıldız futbolcunun bu sezonki tüm maçları mercek altına aldığı belirlendi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

RESMİ BİR ADIM ATILMADI

Valencıa'nın henüz resmi bir adım atmadığı ancak devre arasında F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği belirtiliyor. İspanyol kulübü önemli bir rakamı gözden çıkarabilir.

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a bir talip de İspanya'dan

ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE...

Geçen sezon Eljif Elmas'ı, bu sezon ise Vedat Muriç'i satıp çok önemli bir gelir elde eden Sarı-Lacivertli yönetim, iyi teklif gelmesi halinde 'ı da gönderecek. (Takvim)

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