Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de 8 puan kayıp!

'de 8 puan kayıp!

Kanarya, deplasmandaki başarısını iç sahada yakalayamadı. Dış sahada 5’te 4 yapan sarı-lacivertliler, mabedi ’nda ise yıkıldı. 5 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlikle ağır yara aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:53 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Kadıköy'de 8 puan kayıp!

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada fırtına gibi eserken sahasında ise üst üste sıkıntı çekiyor. bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta 9 kişilik Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

'nda çıktığı ikinci mücadelede Karagümrük'ü deviren Erol Bulut ve öğrencileri 3. karşılaşmada ise 'u 3-1 ile geçmişti. Bu maç sonrası Kanarya duraklama devrine girdi.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

ART ARDA 2 YENİLGİ
, 'nda çıktığı son 2 maçta ise puan alamadı. karşılaşmasında rakibine 2-0'lık skorla mağlup olan sarı-lacivertliler dün de ezeli rakibi 'ı konuk etti.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

10 kişi kalan karşısında savunmada ciddi açıklar veren, akan oyunda istediği pozisyonları bulamayan , 90 dakikayı 4-3 mağlup tamamladı. Evinde 8. puanını kaybetmiş oldu.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

MERT ETKİSİZDİ
F.Bahçe'nin sezon başı büyük umutlarla aldığı Mert Hakan Yandaş, oyuna girdikten sonra etkili olamadı. Karşılaşma boyunca 2 şut denedi. Birini Utku Yuvakuran kolay bir şekilde bloke etti. İkincisinde bomboş kale yerine meşin yuvarlağı auta yolladı.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

KOLEKSİYONA DEVAM
, 2018-19'dan bu yana en fazla takıma gol atan iki isimden biri olmayı başardı.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

Sezon başında 'den ayrılarak Lazio'ya giden Vedat Muriqi 17 farklı takımın filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Kadıköy'de 8 puan kayıp!

Tecrübeli forvet oyuncusu dün 'ı avlayarak Muriqi'nin bu rekoruna ortak oldu.

BİZE ULAŞIN