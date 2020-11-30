Kadıköy'de 8 puan kayıp!

Sarı-lacivertliler bu sezon dış sahada fırtına gibi eserken sahasında ise üst üste sıkıntı çekiyor. Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta 9 kişilik Hatayspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Ülker Stadı'nda çıktığı ikinci mücadelede Karagümrük'ü deviren Erol Bulut ve öğrencileri 3. karşılaşmada ise Trabzonspor'u 3-1 ile geçmişti. Bu maç sonrası Kanarya duraklama devrine girdi.

ART ARDA 2 YENİLGİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çıktığı son 2 maçta ise puan alamadı. Konyaspor karşılaşmasında rakibine 2-0'lık skorla mağlup olan sarı-lacivertliler dün de ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

10 kişi kalan Kartal karşısında savunmada ciddi açıklar veren, akan oyunda istediği pozisyonları bulamayan Fenerbahçe, 90 dakikayı 4-3 mağlup tamamladı. Evinde 8. puanını kaybetmiş oldu.

MERT ETKİSİZDİ

F.Bahçe'nin sezon başı büyük umutlarla aldığı Mert Hakan Yandaş, oyuna girdikten sonra etkili olamadı. Karşılaşma boyunca 2 şut denedi. Birini Utku Yuvakuran kolay bir şekilde bloke etti. İkincisinde bomboş kale yerine meşin yuvarlağı auta yolladı.

KOLEKSİYONA DEVAM

Papiss Cisse, 2018-19'dan bu yana en fazla takıma gol atan iki isimden biri olmayı başardı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'ya giden Vedat Muriqi 17 farklı takımın filelerini havalandırmayı başarmıştı.