Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması! Ademi, Perotti ve Lemos...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sahaya 11'de çıkan Perotti sakatlanmış ve yerine Caner Erkin dahil olmuştu.

Fenerbahçe kritik mücadelenin ardından sakat futbolcuları Perotti, Ademi ve Lemos ile ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.