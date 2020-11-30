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'den son dakika sakatlık açıklaması! , ve Lemos...

Son dakika haberi: 'in 10. haftasında sahasında 'a 4-3'lük skorla boyun eğen Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından kötü haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:48 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:29
Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması! Ademi, Perotti ve Lemos...

'in 10. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Beşiktaş'ın 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında sahaya 11'de çıkan sakatlanmış ve yerine Caner Erkin dahil olmuştu.

Fenerbahçe kritik mücadelenin ardından sakat futbolcuları Perotti, ve Lemos ile ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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