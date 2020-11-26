Fenerbahçeli Harun Tekin salonda çalışmalara başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden kaleci Harun Tekin'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Sarı-lacivertli takımın file bekçisi Harun Tekin, milli maçlar nedeniyle verilen ara sırasında oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanmıştı.
Elmacık kemiği kırılan Tekin, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Geçirdiği operasyon sonrasında sağlık durumu iyiye giden file bekçisinin, takımdan ayrı olarak salonda çalışmalara başladığı öğrenildi.
Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.