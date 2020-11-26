Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Harun Tekin salonda çalışmalara başladı

Fenerbahçeli salonda çalışmalara başladı

Futbol Takımı'nda elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçiren kaleci 'in, takımdan ayrı olarak salonda çalışmalara başladığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:40 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:50
Fenerbahçeli Harun Tekin salonda çalışmalara başladı

Spor Kulübü'nden kaleci 'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-lacivertli takımın file bekçisi Harun Tekin, milli maçlar nedeniyle verilen ara sırasında oynanan maçında sakatlanmıştı.

Elmacık kemiği kırılan Tekin, geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuştu. Geçirdiği operasyon sonrasında sağlık durumu iyiye giden file bekçisinin, takımdan ayrı olarak salonda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.

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