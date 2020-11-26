İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

DOMİNANT FAKTÖR OLDULAR



Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü ile Beşiktaş'ta Atiba-Josef- Mensah üçlüsü takımlarının en dominant güçleri oldular. Maçlara etkileri hücumda ve savunmada üst seviyede oldu.





ATILAN GOLLERDE ONLAR VAR



Fenerbahçe'nin attığı 17 golün 8'ine bu üçlü gol ve asistlerle direkt katkı verdi. Beşiktaş'ın attığı 14 golde ise bu rakam 7 oldu. Aynı anda sahada olduklarında etkileri daha da arttı.





ENERJİLERİ HEP YÜKSEK OLDU



Orta sahalar gol ve asist dışında top çalma, top kapma, pas, kilit pas ve adam geçme gibi istatistiklerde takımlarının en iyileri arasında yer aldılar. Sahaya koydukları enerjiyle de dominant faktör olmayı başardılar. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken teknik direktörler Erol Bulut ve Sergen Yalçın, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...





Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse



