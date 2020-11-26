Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

İşte ve 'ın derbi 11'leri

'in 10'uncu haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak... 'de oynanacak - derbisi için geri sayım şimdiden başladı. Her iki takım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Hem sahadaki oyuna, hem de istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kilit nokta orta saha olacak. Peki zorlu karşılaşmada sahaya hangi 11'le çıkacak. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:02 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 02:02
İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

'in 10. haftasındaki dev derbide ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

DOMİNANT FAKTÖR OLDULAR

Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü ile 'ta Atiba-Josef- Mensah üçlüsü takımlarının en dominant güçleri oldular. Maçlara etkileri hücumda ve savunmada üst seviyede oldu.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

ATILAN GOLLERDE ONLAR VAR

'nin attığı 17 golün 8'ine bu üçlü gol ve asistlerle direkt katkı verdi. 'ın attığı 14 golde ise bu rakam 7 oldu. Aynı anda sahada olduklarında etkileri daha da arttı.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

ENERJİLERİ HEP YÜKSEK OLDU

Orta sahalar gol ve asist dışında top çalma, top kapma, pas, kilit pas ve adam geçme gibi istatistiklerde takımlarının en iyileri arasında yer aldılar. Sahaya koydukları enerjiyle de dominant faktör olmayı başardılar. Dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken Erol Bulut ve , sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte - derbisinin muhtemel 11'leri...

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Gökhan, Serdar, Tısserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti. Cisse

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi 11'leri

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Utku, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

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