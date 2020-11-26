Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut Beşiktaş maçının stratejisini belirledi

haberleri: maçının stratejisini belirledi

’de tek hedef galibiyet. Gol için 3 ayrı plan uygulanacak. Atiba ile Aboubakar markaja alınacak. En büyük koz orta saha olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 07:19 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 07:31
Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut Beşiktaş maçının stratejisini belirledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0'lık galibiyetle 5. tura yükselen 'de mesaisi başladı. Teknik heyet, siyah-beyazlıların son şampiyon 'i 3-2 yendiği maçı detaylı şekilde analiz ederken, rakiplerinin eksik ve güçlü yönlerini oyuncular anlatmaya başladı. Beşiktaş'ın en önemli silahlarından Vincent Aboubakar'ı 'de 'in markaja alması bekleniyor. Kornerler ve savunma arasına yaptığı sürpriz koşularla etkili olan Atiba'ya da boş alan bırakılmayacak.

HER YOL DENENECEK

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten ve "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diyen hücum planlarını da oluşturdu. Duran toplar yine önemli silah olacak. Tisserand ile Serdar Aziz kornerlerde ileriye çıkacak. Kanat ortaları ve uzaktan şutlarla da gol aranacak. Orta sahanın defansif güvenliği Luiz Gustavo'da olacak. Perotti, Pelkas, Ozan ve Sosa ise iki yönlü oynayıp hem gol arayacak hem de forvette görev yapacak olan Cisse ya da Samatta'ya pozisyon hazırlayacaklar.

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