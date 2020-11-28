Haberler Fenerbahçe Aslan’a Sivas üzerinden taş

Aslan’a üzerinden taş

, 'dan eski takımı ile ilgili bir paylaşımı beğenirken 'a da taş atmış oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Aslan’a Sivas üzerinden taş

, 'dan eski takımı ile ilgili bir paylaşımı beğenirken 'a da taş atmış oldu. Paylaşımda, "Avrupa'da Galatasaray'ın son 5 yılda aldığı galibiyet sayısına 2 maçta ulaşan Sivasspor yoklaması?" ifadeleri yer aldı. Mert Hakan'ı sezon başında Galatasaray da istemiş ancak tercihini 'den yana kullanmıştı.

Rizespor'a ilk taksit ödendi

Vedat Muriç'i 17.5 milyon euro'ya Lazio'ya satan Fenerbahçe, 'a vermesi gereken yüzde 15'lik payın ilk taksidini ödedi. ekibinin başkanı Hasan Kartal, "İlk taksit olarak 650 bin euro geldi. Kağıt üzerinde yazan belli. Fenerbahçe ile sıkıntı yaşamayız" dedi. Rizespor, Fenerbahçe ile yaptığı anlaşma gereği satış karından yüzde 15 pay alacak.

Advocaat bırakıyor!

büyük bir teklif almazsa sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. 73 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "Feyenoord'dan sonra bırakıyorum, yaptığım son iş bu olacak. Ama 'dan yılda 15 milyon euro'luk bir teklif gelirse işler değişir" dedi. Dick, 2016- 17'de çalıştırdığı Fenerbahçe'de 1.9 puan ortalaması yakalamıştı

Kupada rakip Karacabey

'nda 5. tur kuraları çekildi. Fenerbahçe, 2. Lig'den Karacabey Belediyespor ile eşleşti. Karşılaşma 15, 16 ya da 17 Aralık'ta 'de oynanacak. Tek maç eleme sisteminin geçerli olacağı turda kazanan takım tur atlayacak.

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