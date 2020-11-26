Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Alex Perez 2 hafta yok

Son dakika: 'de sakatlık şoku! 2 hafta yok

Beko'nun geçtiğimiz günlerde 'nden kadrosuna kattığı , henüz maça çıkmadan antrenmanda sakatlandı. İdmanı yarıda bırakan asıllı 'lı oyuncunun en az 2 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:32 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:36
Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Alex Perez 2 hafta yok

ING Basketbol Süper Ligi'nde yoluna namağlup devam etse de EuroLeague'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beko, guard rotasyonunu 'i transfer ederek güçlendirmişti.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde 'nden renklerine bağladığı asıllı 'lı basketbolcu, büyük bir şanssızlık yaşarak antrenmanda sakatlandı.

Fenerbahçe ile henüz maça dahi çıkmayan tecrübeli oyuncu, idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

EN AZ 2 HAFTA YOK
Perez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan kulüp doktoru Ahmet Kulduk, en az 2 hafta parkelerden uzak kalabileceğini söyledi.

Kulduk, "Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez'in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

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