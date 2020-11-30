Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Gökhan Gönül'den flaş paylaşım!

derbisi sonrası 'den flaş paylaşım!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve 'nin 'a 4-3 mağlup olduğu derbi karşılaşması sonrasında , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara mesaj gönderdi. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:36 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:37
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası Gökhan Gönül'den flaş paylaşım!

, Süper Lig'in 10. haftasında evinde 'ı ağırlarken, 10 kişi kalan rakibine 4-3 mağlup oldu.

Sarı lacivertli futbolcular maç sonrasında sıkça eleştirilirken, takım kaptanlarından , sezon sonu şampiyon olacaklarını ifade etti.

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;

"İyi değildik ancak sadece bir maç kaybettik. Her şey daha yeni başlıyor. Kazanırken de birdik, kaybederken de biriz. Bu mağlubiyetle ne şampiyonluktan olduk, ne de hedeflerimizden. Biz bu yoldan vazgeçmeyeceğiz, vazgeçiremeyecekler... Fenerbahçe olarak eskisinden çok daha güçlü döneceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Omuz omuza"

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